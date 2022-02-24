Pilar Quintana'dan sevgi ve şiddete dair dokunaklı bir roman: Köpek

Köpek yayınlandığında birçok dile çevrildi ve İngiliz Pen Ödülü'nü kazanıp, Amerikan Ulusal Kitap Ödülü kısa listesinde yer aldı.

Pilar Quintana annelik, sevgi ve şiddete dair bu dokunaklı soruşturmada, güzellik ile dehşet hissini yan yana getiriyor.

Kolombiya'nın günlük hayatın çetin doğa şartlarıyla mücadele anlamına geldiği, hemen her şeyin şansa kaldığı Pasifik kıyısı.

Kocasıyla birlikte denize bakan derme çatma bir kulübede yaşayan orta yaşındaki Damaris, anne olma arzusu içindedir. Bir gün büyük bir hevesle yavru bir köpek edinir. Ancak bu sahiplenme şefkatten çok daha farklı duyguları beraberinde getirir.

BİRÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

Her bir köşeden gerçek ya da duygusal fırtınaların patlak vermesine karşın tutumlu ve özlü bir dille yazılmış Köpek yayınlandığında birçok dile çevrildi ve İngiliz Pen Ödülü'nü kazanıp Amerikan Ulusal Kitap Ödülü kısa listesinde yer aldı. Pilar Quintana annelik, sevgi ve şiddete dair bu dokunaklı soruşturmada, güzellik ile dehşet hissini yan yana getiriyor.

Sayfa: 112

KİTAP İÇİN NE DEDİLER

"İnsanın içine işleyen şehvet dolu bir roman. Kolombiya'dan çarpıcı doğa manzaraları eşliğinde annelik arzusu üzerine ağır bir soruşturma."

Leïla Slimani

"Bu kitap insanı değiştiriyor. Annelik güdüsüne ve muhteşem olduğu kadar acımasız o vahşi Kolombiya sahilleriyle doğadaki uzlaşmazlığa derinlemesine bakmış. Ve unutulmaz bir roman çıkmış ortaya."

Mariana Enríquez

"Bu romanın büyüsü, her biri önemli farklı okumalara açık olmasında yatıyor ve bambaşka bir konudan bahseder gibi yapıyor bunu. Aslında ne mi anlatıyor? Şiddet, yalnızlık, direnç ve gaddarlık..."

Juan Gabriel Vásquez Formun Üstü

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