Pınar Boylu Gogulan kaleminden Farkındalık Serisi'nin yeni kitabı: Lâl

Regresyon Terapisi Uzmanı Pınar Boylu Gogulan’ın Kaleminden Lacivert, Mor ve Siyah Kitaplarının devamı niteliğindeki Lâl, raflarda.

Oğlu Can Leo’nun doğumu sırasında yaşadığı ölüme yakın deneyimin ardından kendi kişisel gelişimyolculuğuna çıkan regresyon terapisi uzmanı Pınar Boylu Gogulan, bu kez "ilişkiler sanatını"önümüze seriyor, Lacivert, Mor, Siyah ve Lâl de ona eşlik ediyor.

"İLİŞKİLER HEPİMİZİN ORTAK YARASI"

Pınar Boylu Gogulan, yeni kitabı ile ilgili, "İlişkiler hepimizin ortak yarası. İletişim yoksunu bir toplumuz. Ya küserse, ya darılırsa, ya yanlış anlarsa diye tüm iletişim yollarımız tıkalı. Karşı cinsle veya sosyal çevremizle sıkı fıkı görünen ilişkilerin arasında görünmez uçurumlar var. Sürekli yuvarlanıp yara bere içinde kalıyoruz. Lâl, bilinç dışımızla ilişkilerimiz arasına köprü kurmak için geldi. Aşk diye tutturduğumuz ama aslında hiç anlamadığımız ‘kutsal’ duyguları ve ilişkileri onurlandırmak ve hak ettiği tahta oturtmak için geldi. Sarsılmaya, sorgulamaya, zaman zaman hayrete düşmeye hazırlıklı olun." yorumunda bulunuyor.

SUÇLULUK DUYGUSU

İlişkilerimiz üzerine kurulan hayatlarımızda suçluluk duygusu, acizlik, eksiklik, yetersizlik, değersizlik, kibir, kanaatsizlik, öfke, kin, gurur, kıskançlık ve daha nice zehirli duygu kol geziyor. Aşk, aşk diye aşka eziyet ediyor, aşkın itibarını yerle bir ediyoruz.

KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMAK

Küllerinden yeniden doğmuş, yaşamını insanı anlamaya, incelemeye, insanda derinleşmeye adamış bir yazar olan Pınar Boylu Gogulan, "ilişkiler sanatını" önümüze seriyor.

Yalnız değil elbette; ona Lacivert, Mor, Siyah ve Lâl eşlik ediyor. Hepsi de Aşk-ı Hakikat’e davet ediyor bizi.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com