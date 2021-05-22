Pınar Kür'ün edebiyata büyük katkım dediği romanı: Asılacak Kadın

Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Pınar Kür denilince aklımıza Asılacak Kadın gelir. Zaten yazar da edebiyata en büyük katkım bu romanla oldu diyor.

Pınar Kür’ün 1979’da, "En korkarak yazdığım romandı," dediği Asılacak Kadın, 1986’da Başar Sabuncu tarafından beyazperdeye uyarlandı.

Senaryoya herhangi bir müdahalede bulunmayan yazar, filmin galasında Atilla Dorsay’ın, "Ne bekliyorsunuz?" sorusuna, "Bu benim filmim değil Başar Sabuncu’nun filmi"diyor.

Bunun üzerine Başar Sabuncu elindeki gülü Pınar Kür’e vererek şöyle yanıt veriyor: "Kendini sıyırdın, teşekkür ederim."

YASAKLI KİTAP

Başrollerini Müjde Ar, İsmet Ay ve Yalçın Dümer’in paylaştığı filmin afişinde ise Müjde Ar’ın fotoğrafı ve “Pınar Kür’ün Yasaklanan Romanı” yazısı var…

Yasaklanan ve dava açılan kitabın filmi de sansüre kurban gidiyor; fakat kısa bir süre sonra Danıştay kararıyla sansür kalkıyor ve nihayet vizyona giriyor.

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"EDEBİYATA BÜYÜK KATKIM"

"Türk romanı açısından bir değerlendirme yapılırsa, benim edebiyata en büyük katkım daha önce de söyledim, Asılacak Kadın’la olmuştur herhalde" diyor Pınar Kür.





ROMANDA BİLİNÇ AKIMI TEKNİĞİ

Kitabın ilk iki bölümünde bilinç akımı tekniğini kullanan Kür, bunun maalesef sinemaya aktarımının gerçekleşmediğini ama yine de iyi bir uyarlama film olduğunu belirtiyor.

Ergül Tosun

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