Polat Onat'tan yeni kitap: Türkiye'nin Yaşayan En İyi Yazarı

Yazar Polat Onat, yeni romanıyla oldukça hassas bir konuyu epeyce ironik bir üslupla ele aldı. Edebiyat çevrelerine ve yazar muhitine itirazlarını, trajikomik bir anlatıyla sundu.

Polat Onat, psikolojik roman çerçevesine oturttuğu "Türkiye'nin Yaşayan En İyi Yazarı" adlı eserinde, ülkemizin kültür-sanat ortamlarında yaşananlara, örtülü ama ziyadesiyle sert eleştiriler getirdi.

Romanındaki Cem Balçöz karakteri üzerinden tutunamayan yazar kavramının psikolojik gelgitlerine, dışlanmışlığın yarattığı hazin ruh hâline ayna tutmaya çalıştı.

"Türkiye'nin yaşayan en iyi yazarı" olduğunu sanan paranoid şizofreniden muzdarip Cem Balçöz'ün, kendisi gibi psikolojik rahatsızlıklar taşıyan kuzeniyle yaşadığı gerilim, romanın ana eksenini oluşturuyor.

YAZARLARIN GEÇİT TÖRENİ

Aynı doktorda terapi alan bu ikili, doktorlarına takıntılı bir aşkla bağlanınca işin seyri değişiyor ve olay kıskançlığa dayalı şiddet içeren bir döngüye evriliyor. Benzersiz ve çarpıcı bir kurguya sahip bu romanda; Orhan Pamuk'tan Elif Şafak'a popüler yazarlar, Dücane Cündioğlu'ndan Ahmet Arslan'a usta felsefeciler, Cem Erciyes'ten Cem İleri'ye saygın editörler, İsmet Özel'den Tanpınar'a sıradışı şairler ve Müge Anlı'dan Palu Ailesi'ne dek uzanan farklı yelpazedeki kişiler, bir karnaval havasında âdeta geçit töreni yapıyor.

Ergül Tosun

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