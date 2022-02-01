Polisiye seven sevgiliye hediye kitap: Sakın Günlüğüme Dokunma

Okuyucuyu derin bir aşk hikayesine tanıklık etmeye davet eden “Sakın Günlüğümü Okuma”, sevgilisine bu serüveni hediye etmek isteyenleri bekliyor.

Ayça Warner’ın kaleme aldığı polisiye roman Sakın Günlüğümü Okuma, aşka, sevgiye, romantizme ayrılan zamanı vakit kaybı olarak gören başarılı bir işadamı ve ona hayran olan, sürekli ona layık olmak için çabalayan karısı arasında geçen gizemli ve bazen hüzünlü bir roman.

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, sevgilinize kitap hediye edebilirsiniz. Hele bu kitap polisiye ise tadından yanmez...

Karakarga yayınlarından çıkan roman, alışılagelmiş bir polisiye değil. Okuyucuyu insan doğası, kader, yaşam ve ölüme dair pek çok kavramı da sorgulamaya davet ediyor.

BİR SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Roman, maddi başarıyı kendilerine hedef olarak belirlemiş genç çift aracılığıyla sıkı bir sistem eleştirisi de yapıyor.