Polisiye severler için keyifli bir okuma: Yaban Ellerde Ölüm

Polisiye severler için keyifli bir okuma: Yaban Ellerde Ölüm

Polisiye edebiyatın en önemli yazarlarından Donna Leon’un kaleme aldığı, dünyanın en iyi polisiye maceralarından biri kabul edilen Commissario Brunetti...

En iyi 50 polisiye yazarından biri kabul edilen Donna Leon’un yazdığı Commissario Brunetti serisinin ilgiyle karşılanan ilk kitabı Operada Cinayet'İn ardından Yaban Ellerde Ölüm' de polisiyenin tadına varacaksınız.

Bir Venedik Polisiyesi olan Yaban Ellerde Ölüm, Venedik kanallarından birinde genç bir adamın cesedinin bulunmasıyla başlarken, Commissario Brunetti üzeri örtülmeye çalışılan bir cinayet soruşturmasıyla karşı karşıya kalıyor.

Bu cinayetin, hırsızlık olayının ardından işlendiği sanılsa da durumun bu kadar basit olmadığı Brunetti tarafından zekice kavranıyor.

Polisiye severlere özel

Komiser, işaretleri takip ettikçe Venedik’in ve hatta tüm insanlığın çürümüşlüğü de bir bir açığa çıkıyor. Donna Leon’un usta kalemiyle Venedik bir kez daha ruh kazanırken, Commissario Brunetti serisinin ikinci kitabı Yaban Ellerde Ölüm, Ayrıksı Kitap baskısıyla polisiye severlerin beğenisini kazanmayı bekliyor.

Kitap hakkında

enedik kanallarından birinde genç bir adamın cesedi bulunur. Güne sabahın kör vaktinde bu tatsız haberle başlayan Commissario Brunetti, kendini örtbas edilmeye çalışılan bir cinayet soruşturmasının içinde bulur.

Tüm işaretler olayın soygun sonucu işlenen basit bir cinayet olduğunu gösterir ama Brunetti yapılan baskılara rağmen bu işin peşini bırakmaz ve olayı aydınlatmaya çalışır.

Boyut kazanan bir soruşturma

İpuçlarını takip ettikçe uluslararası bir boyut kazanan soruşturma Venedik’in, ülkenin, insanların hatta dünyanın kokuşmuşluğunu dramatik bir şekilde gözler önüne serer.