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    Polisiye ve gerilim okurlarına: Sandığın Kişi Değilsin

    Kariyeri ve ödülleriyle göz dolduran, son dönemin yükselen yıldız yazarlarından Christian White ile tanışma romanı, Sandığın Kişi Değilsin...
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 10:06
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    Polisiye ve gerilim okurlarına: Sandığın Kişi Değilsin

    Avustralya’nın gelmiş geçmiş en çok satan ilk romanları arasında yer bulan Sandığın Kişi Değilsin, Netflix’in büyük ilgi gören yapımlarından Clickbait’in yazarı Christian White imzalı.

    Christian White Victorian Premier’s Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Sandığın Kişi Değilsin, Australian Book Industry Awards Yılın Romanı, Indie Book Awards Yılın Çıkış Romanı finalisti oldu. Çeviri hakları 17 dile satıldı.

    Olağanüstü bir ilk roman. Gerilim hayranları her işaretin tadını çıkarmaya, her ipucunu yakalamaya hazır olsun.

    White kesinlikle takip edilmesi gereken bir yazar. Sandığın Kişi Değilsin kusursuz suç romanlarının tüm özelliklerine sahip. Heyecan dozu yüksek, duygusal, sürprizlerle dolu.

    Polisiye ve gerilim okurlarına: Sandığın Kişi Değilsin #1

    Derinleşen hikaye

    Hikâye derinleştikçe ürkütücülüğü artıyor, gerilim tırmanıyor, bulmacanın nasıl çözüleceğini görmek için gece yarısına kadar okutuyor. Olasılıklar birer gölge gibi olay örgüsünün köşelerinde pusuda bekliyor.

    Heyecanlı, duygusal...

    Heyecanlı, duygusal, şaşırtıcı bir gerilim; okuduktan sonra günler boyunca omzunuzun üzerinden arkanızı yoklamanıza neden olacak bir roman.



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