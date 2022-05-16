Polisiye kitaplarının yazarı Celil Oker 3'üncü ölüm yıldönümünde anıldı

Türkiye polisiye edebiyatının usta yazarlarından ve akademisyen Celil Oker, 3. ölüm yıldönümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen toplantıda yad edildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019 yılında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Celil Oker’in 3. ölüm yıldönümünde bir anma toplantısı düzenledi. Anma toplantısına meslektaşları ve öğrencilerinin yanı sıra Oker’in ailesi de katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, "Celil Oker hocamızı çok özleyen meslektaşları ve öğrencileri olarak bir araya geldiğimiz bu toplantıda, hocamızın biz meslektaşlarının ve öğrencilerinin hayatında yarattığı farka dair anılarımızı bir kez daha tazeliyoruz" dedi.

"Minnet duyuyoruz"

Celil Oker’in oğulları Ali ve Can Oker ise "Babamızın yıllarca çalıştığı bir kurum tarafından ölüm yıldönümünde anılması büyük bir onurdur. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde geçirdiği yirmi bir yıl boyunca iş arkadaşları ve öğrencileri ile birlikte üretmenin, düşünmenin, tartışmanın, öğrenmenin onu ne kadar mutlu ettiğine bizzat tanık olduk. Mesleğini her zaman çok önemseyen babamız, üniversite hayatının insanların kendilerini değerli hissetmesini sağlayan, yeri doldurulamaz bir kurum olduğunu çok iyi biliyordu. Kendisini de değerli hissetmesini sağlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi ailesi ve öğrencilerine sonsuz minnet duyuyoruz" dedi.