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    Polisten köy okuluna 500 kitap

    Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, köy okuluna 500 kitap hediye edip öğrencileri sevindirdi.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 12:51
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    Polisten köy okuluna 500 kitap

    Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, özellikle köy okullarının ihtiyaçlarının giderilmesi için bir proje geliştirilmesi talimatı verdi.

    Bu talimat üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programını (ÇOGEP) geliştirerek "Bir kitap bir hayat" projesi oluşturdu.

    Polisten köy okuluna 500 kitap #1

    500 KİTAP HEDİYE EDİLDİ

    Bu proje kapsamında polis, her yıl belirlenen köy okullarına hem Türk hem de dünya klasikleri ile güncel romanlardan oluşan kitaplar hediye etmeye başladı. Bu kapsamda bugün de Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi Akarca Ortaokulu kütüphanesine 500 kitap hediye edildi.

    Polisten köy okuluna 500 kitap #2

    "TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

    Polis, kolileri taşıyıp okulun kütüphanesine getirilen kitapları tek tek yerleştirdi. Daha sonra bir sınıfa giren polisler, öğrencilere kitap verip okuma saati yaptı.

    Öğrenciler okumayı çok sevdiklerini söyleyerek, "Bizim kütüphanede çok az kitap vardı. Polisin getirdiği kitaplarla romanlarımız çoğaldı. Bu duruma çok sevindik. Polise çok teşekkür ediyoruz." dedi.

    Ayrıca öğrencilere kalem, silgi, defter gibi kırtasiye malzemeleri de hediye edildi.

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