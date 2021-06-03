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    Polonyalı Czeslaw Milosz’un İssa Vadisi ilk kez Türkçede

    Czeslaw Milosz’un İssa Vadisi adlı romanı, Melaike Hüseyin çevirisiyle Monokl Yayınları tarafından yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 12:59
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    Polonyalı Czeslaw Milosz’un İssa Vadisi ilk kez Türkçede

    Bir çocuğun içsel hayatı, hayal gücü ve melankolisi. İssa Vadisi, göllerin, kasabaların, Tomas, Balthazar ve eşiklerdeki tuhaf varlıkların romanı. Uzun süre etkisinden çıkılamayacak fantastik bir klasik İssa Vadisi. Roman ilk defa Türkçede yayınlandı.

    Kimilerine göre şeytan bir tür halüsinasyondan, içteki acıların bir ürününden başka bir şey değildir.

    Eğer öyle yeğliyorlarsa, dünya onlara anlaşılması daha da güç görünüyor olsa gerektir çünkü insan dışında yaşayan başka hiçbir varlığın başına böyle halüsinasyonlar görmek gelmez.

    Polonyalı Czeslaw Milosz’un İssa Vadisi ilk kez Türkçede #1

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    Sayfa: 280

    Polonyalı Czeslaw Milosz’un İssa Vadisi ilk kez Türkçede #2

    Czeslaw Milosz

    BARDAKTAN TAŞIP DÖKÜLMÜŞ...

    Diyelim ki bazen bardaktan taşıp dökülmüş bir içkinin Baltazar’ın parmağıyla masaya yayılmış çizgileri etrafında sıçraya sıçraya gezinen küçücük yaratık, varlığını ayyaşlığa borçluydu. Yine de hiçbir sonuç çıkmaz bundan.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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