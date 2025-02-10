Pozitif Psikoloji kitabında daha özgüvenli bir hayatın ipuçları

Haber Merkezi

Kendinizin en büyük eleştirmeni misiniz? Kimi zaman fikirlerinizi açıkça belirtip kendinizi savunmakta zorlanıyor musunuz? Başkalarının ne düşüneceğinden çekinip kolayca huzursuz mu oluyorsunuz?

Stresli durumlarda bile neşesini kaybetmeden dik durabilen ve kusursuz görünen insanlara hayret mi ediyorsunuz?

Dürüst olalım, hepimiz bazen etrafımızdakilerin soğukkanlılığına imrenerek bakarız. Bunun en yaygın nedenleri arasında öz güven ve öz farkındalık eksikliği yer alır. Bir de durmadan bizi eleştiren içimizdeki o ses.

GÜVENLİ BİR HAYAT GİDEN YOK

Güzel konuşma ve iletişim koçu, çoksatan yazar Wladislaw Jachtchenko, Pozitif Psikoloji’nin yedi anahtarı sayesinde daha güçlü, daha sakin, daha öz güvenli bir hayata giden yolu bulmanıza yardım edecek.

Herkesin katkıda bulunabileceği ve parlayabileceği bir alan yaratın. Psikolojik güvenlik, bir ekip içinde, tepki alma korkusu olmadan konuşmanın, soru sormanın, risk almanın ve hata yapmanın uygun olduğuna dair ortak bir inançtır.

Ve bunu yaratmak liderin görevidir. Bu kitap, bu kavram ve onunla birlikte gelmesi gereken güven ve alçakgönüllülük hakkında zengin bir anlayış sunuyor. Psikolojik olarak güvenli bir ortam oluşturmayı, zor konuları ve duyguları kabul etmeyi ve herkesin etrafındakilerle tam olarak etkileşim kurma konusunda rahat hissetmesini sağlamayı öğreneceksiniz.

Sayfa: 288

POZİTİF PSİKOLOJİ NEDİR

Pozitif psikoloji, bireylerin, grupların ve kurumların var olan kapasitelerini, olumlu ve güçlü özelliklerini en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlayan ve pozitif yönde gelişimlerini destekleyen durumların ve unsurların neler olduğunu inceleyen bir yaklaşımdır.

Pozitif Psikolojinin kurucularından Seligman ve Csikszentmihalyi, pozitif psikolojinin amacının sadece negatifi vurgulamak ve düzeltmek olmadığını, ayrıca pozitifi ortaya çıkarmak, desteklemek ve hatta toplumu bu pozitif özelliklerle birlikte yeniden oluşturmak olduğunu savunur.