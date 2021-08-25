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    Prof. Dr. Murat Baş yeni kitabı: Bağışıklığı Beslemek

    Prof. Dr. Murat Baş’ın yazdığı Bağışıklığı Beslemek Destek Yayınları’ndan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 08:53
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    Prof. Dr. Murat Baş yeni kitabı: Bağışıklığı Beslemek

    Bağışıklık sistemi sağlığımız üzerinde en önemli etkiye sahip unsurdur, vücudumuzun savunma sistemidir ve ana işlevi vücudumuzu dışarıdan gelebilecek zararlılardan korumaktır.

    Peki, özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde önemini daha iyi anladığımız bağışıklık sistemimizi beslenme yoluyla güçlendirebilir miyiz?

    Prof. Dr. Murat Baş yeni kitabı: Bağışıklığı Beslemek #1

    Sayfa: 400

    TARİFLER KİTABI

    Prof. Dr. Murat Baş yeni kitabı Bağışıklığı Beslemek’te önce bağışıklığın temel noktalarını anlatıp, bağışıklığı beslemek noktasında bilimsel kayıtlara dayalı bilgileri de aktarıyor.

    Bağışıklığımızı dengelemek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli planları veriyor, uygulama yapmak isteyenler için tarifleri de sunuyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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