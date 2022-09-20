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    Psikiyatr Marian Rojas Estape'den Vitamin İnsanımızı Bulabilmek kitabı

    Psikiyatr Marian Rojas Estapé, Vitamin İnsanımızı Bulabilmek kitabında bağlanmaya, çocukluğa ve sevgiye bilimsel, psikolojik ve insani bir bakış açısıyla yaklaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:58
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    Psikiyatr Marian Rojas Estape'den Vitamin İnsanımızı Bulabilmek kitabı

    İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır. Bizler birlikte yaşamak, birbirimize bağlanmak, iletişim kurmak ve birbirimizi sevmek için tasarlandık. Bu nedenle insan ilişkilerinin bizi nasıl güçlendirdiğini ya da nasıl zayıflattığını ve de kendimizi savunmasız hissettirdiğini anlamak önemlidir.

    Çünkü yaşam kalitemiz büyük oranda nasıl ilişki kurduğumuz, nasıl sevebildiğimiz ve başkalarından nasıl sevgi gördüğümüze bağlıdır.

    Bedende değişiklikler

    Neden bazen birine güvenir ama diğerlerine güvenmeyiz? Dost canlısı bulduğumuz birini gördüğümüzde beyinde ne devreye girer? Bizde anksiyete ya da huzursuzluğa sebep olan birinin karşısındayken bedende ne gibi değişiklikler olur?

    Psikiyatr Marian Rojas Estape den Vitamin İnsanımızı Bulabilmek kitabı #1

    Sayfa: 344

    Vitaminin değeri

    Psikiyatr Marian Rojas Estapé, kitabında bağlanmaya, çocukluğa ve sevgiye bilimsel, psikolojik ve insani bir bakış açısıyla yaklaşıyor. İçinizdeki iyiyi ortaya çıkaran, ilham veren, destek olan ve bağışıklık sisteminizi güçlendiren vitamin insanları bulmaya davet ediyor.

    Psikiyatr Marian Rojas Estape den Vitamin İnsanımızı Bulabilmek kitabı #2

    Duygusal geçmişi anlamak

    Kitap, bir yandan ebeveynleriniz, çocuklarınız, eşiniz, dostlarınız ve iş arkadaşlarınızla kurduğunuz bağı kavramanıza yardımcı olurken, diğer yandan da duygusal geçmişinizi anlamanızı sağlıyor.

    Kitaptan...

    "Vitamin insanlar sahip olduğumuz en iyi şeylerle bağlantı kurar, düşüncelerimizi geliştirir, coşku yayar ve onlarla yaptığımız her sohbet veya aktivite bizim modumuzu yükseltir. Mutlulukları bulaşıcıdır, sizi gülümsetmek, durumu tersine çevirmek, olayların iyi yanına bakmak için muazzam bir yetenekleri vardır. Onlar duygusal dengemiz için ayaklı birer hazinelerdir."


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