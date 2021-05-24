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    Psikolog Elaine N. Aron’ın Hayli Duyarlı Kişi kitabı raflarda

    Merikalı Psikolog Elaine N. Aron’ın, The New York Times gazetesinin paha biçilemez bir kaynak olarak nitelendirdiği Hayli Duyarlı Kişi..
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 14:18
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    Psikolog Elaine N. Aron’ın Hayli Duyarlı Kişi kitabı raflarda

    Hassas Ruhlar İçin Kılavuz adlı kitabı, duyarlı olmanın sıklıkla yanlış anlaşıldığı ve yanlış adlandırıldığı modern dünyada eşsiz bir kılavuz niteliği taşıyor.

    Üzerine çok az çalışma bulunan önemli bir konuyu inceleyen kitap, duyarlı kişilere kendilerini bir kez daha tanıma şansı verirken farklı bir bakış açısı kazanmalarına da yardımcı oluyor. Hayli Duyarlı Kişi, Epsilon logosuyla okurlara ulaşıyor.

    Psikolog Elaine N. Aron’ın Hayli Duyarlı Kişi kitabı raflarda #1

    FARKLI BAKIŞ AÇISI SUNUYOR

    Üzerine çok az çalışma bulunan önemli bir konuyu inceleyen kitap, duyarlı kişilere kendilerini bir kez daha tanıma şansı verirken farklı bir bakış açısı kazanmalarına da yardımcı oluyor.

    Psikolog Elaine N. Aron’ın Hayli Duyarlı Kişi kitabı raflarda #2

    Psikolog Elaine N. Aron

    PEK ÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

    Elaine N. Aron’ın, The New York Times gazetesi tarafından "HDK’ler ve onları anlamak isteyenler için paha biçilemez bir kaynak" olarak nitelendirilen Hayli Duyarlı Kişi – Hassas Ruhlar İçin Kılavuz adlı kitabı, on dörtten fazla dile çevrildi ve dünyanın dört bir yanında bir milyondan fazla sattı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     

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