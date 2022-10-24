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    Psikolog Şehnaz Tuna'dan bir psikolojik gerilim romanı: Unutulamayanın Tutsaklığında

    Psikolog Şehnaz Tuna'nın yüksel gerilim romanı olan Unutulamayanın Tutsaklığında'yı çok seveceksiniz. Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için öneri niteliğinde.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 11:33
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    Psikolog Şehnaz Tuna'dan bir psikolojik gerilim romanı: Unutulamayanın Tutsaklığında

    Zihnimiz sonsuz olasılıklara açılan bir kapı da olabilir, bizi sonsuza kadar hapsedecek bir zindan da... Peki, hangisinin doğru olduğunu nereden bileceğiz?

    Derinlere gömdüğümüz acılarla, yüzleşmek istemediğimiz gerçeklerle karşılaşmadan yaşamımızı sürdürmemiz mümkün mü?

    İnzivaya çekildiği dünyasında hayata tutunmaya çalışan bir adam ve geçmişin hayaletlerini peşine takıp getiren gizemli bir kız…

    Yepyeni bir okuma

    Bu hikayede başlarına gelen tüm olumsuz olayların içinden burnu bile kanamadan çıkıveren kahramanlar yok! Yaralarını taşıyan, acılarını son raddesine kadar yaşayan gerçek kişiler var.

    Şehnaz Tuna’nın yazdığı Unutulamayanın Tutsaklığında yepyeni bir okuma sunuyor.

    Psikolog Şehnaz Tuna dan bir psikolojik gerilim romanı: Unutulamayanın Tutsaklığında #1

    Kitap ne anlatıyor

    Tek başına ve sadece gününü yaşayan bir adam... Alacakaranlıkta ortaya çıkan gizemli bir kız... Bir arada yaşamaya başladıklarında yavaş yavaş ortaya dökülen geçmiş ve saklı gerçekler...

    Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır ne yazık ki! Ne kadar derine gömersen göm, hayaletler yeniden canlanır, tesadüfmüşçesine önüne çıkar.

    Psikolog Şehnaz Tuna dan bir psikolojik gerilim romanı: Unutulamayanın Tutsaklığında #2

    Sayfa: 232

    Karanlıkla yüzleşme

    Tek amaçları içinde yaşadığın cehennemle yüzleşmeni sağlamaktır. Başka türlü ne hayaletler ne de sebep oldukları acılar tutsaklıktan kurtulabilir.

    Refik bir yandan geçmişin kapılarını açan gizemli kızı anlamaya çalışırken bir yandan da içindeki karanlıkla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

    Yaşadıkları, onun akıl ile delilik arasındaki çizgide kalma savaşı haline gelecektir. Acılarını yaşamadan, yarım kalan işi bitirmeden kimse huzur bulamaz, bedeli delilik olsa bile...

     


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