Psikoloji meraklıları için: Bir Şizofren Hastanın Sanat Ürünleri

Bir Şizofren Hastanın Sanat Ürünleri, modern psikiyatri tarihimizin en ilgi çeken metinlerinden, alanında çığır açmış bir kitap.

1962'de yayınlanan Bir Şizofren Hastanın Sanat Ürünleri'nde tek bir hastanın ürünleri yer alıyor: "35 yaşında erkek. Beden yapısı astenik, bakışları canlı, giyimi itinasız. Nazik, bazen teatral jestlerle konuşuyor." diye tanımlanan ve entelektüel, aristokrat, pederşahi, mistik ve müreffeh bir aile çevresinden gelen bu hastanın kitapta geniş yer verilen resimleri, şiirleri, bir piyesi, fıkraları ve bir bestesi etrafında psikopatolojik sanatın nitelikleri ayrıntılı olarak tartışılıyor.

Bu öncü niteliğindeki kitaba ayrıca kendisi de çok başarılı bir ressam olan Süleyman Velioğlu'nun akıl hastalarıyla sanatçıların eserleri arasındaki benzerlik ve ayrımların mantığını daha sistematik olarak analiz eden akıl hastası ve sanatçı adlı eserinden aynı başlıklı bölüm de eklendi.

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HOCA ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

Bu yazıda ilk kitaptaki hasta ile bir başka hastanın eserleri, bir aşamada kendilerini özdeşleştirdikleri Van Gogh'un eserleriyle kıyaslanarak tartışılıyor.

Eleştirmen Saffet Murat Tura, kitaba yazdığı sunuşta nöroloji ve nöropsikiyatri alanındaki yeni çalışmalardan yola çıkarak sanat ve akıl hastalığı ilişkisi konusunda kendi görüşünü aktarıyor, Velioğlu düşüncesinin beslendiği düşünür ve düşünce akımlarını tartışıyor ve Velioğlu'yla aralarındaki hoca-öğrenci ilişkisinin sıcaklığını ve sahiciliğini biz okurların da hissetmesini sağlıyor.

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