Psikoloji okumak isteyenler için: Kederimiz Kalbimizde Dökülsün

Uzm. Psikolog Cevher Sönmez'in yeni kitabı Kaderimiz Kalbimizden Dökülsün, oldukça sıra dışı ve iyi bir okuma sunuyor.

Uzm. Psikolog Cevher Sönmez en iyi yol arkadaşımızın duygular olduğu gerçeğini içten ve akıcı üslubu eşliğinde okurlarıyla paylaşıyor.

Her bölümde paylaşılan aforizma ve görsellerle harmanlanan kitap, kendinizi tanımanız ve duygular sayesinde iyileşmek mümkün mü sorusunu cevaplamanız için, yani size iyi gelmek için yazıldı.

Benlik, hisler, mutluluk, huzur, güven, niyet hedef ve beklentileri de sorgulayan eser, tıpkı bir müzik aletine akort yapmak gibi duygularımıza da zaman zaman akort ayarı gerektiğini çarpıcı örnekler eşliğinde okurla paylaşıyor.

KADERİMİZ KALBİMİZDE DÖKÜLSÜN

Kaderimiz Kalbimizden Dökülsün her duygunun özel olduğunu, yaşamın dengesiyle düzeninin karar ve tercihlerimiz sayesinde şekillendiğini anlatıyor.

HEDEFLER...

"Ulaşılmaz ve zor hedef yoktur, erişilmez olduğunu sandığımız yanılsamalar vardır," diyenCevher Sönmez, okurlarına duyguları tanıma, anlama ve fark etme imkânı tanıyan bir başucukitabı armağan ediyor.