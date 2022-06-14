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    Psikoterapi öyküleri: Keşke'den İyiki'ye

    Erkin Ünal'ın kaleme aldığı kitap, yepyeni bir okuma sunmakla kalmıyor, aynı zamanda okuru düşünmeye de davet ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 09:26
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    Psikoterapi öyküleri: Keşke'den İyiki'ye

    İnsanların senin yüzüne bakıp içinde kopan fırtınaları anlamalarını çaresizce beklemekten vazgeçmeye ne dersin? Ne istediğini, neye ihtiyaç duyduğunu birinci ağızdan söylemeye ve kendi kalbi kırık haklılığının derin yalnızlığından azade olup meğer yanılmışım  diyebilmeye var mısın?

    İyi ki'leri huzurla kabul eden bir mutluluğa yelken açmaya hazır mısın? Çatık karşılığının onayı mı, güler yüzünün yanılgısı mı tercihin? Seni gerçekten mutlu edecek olan hangisi? Yalnızlık bazen dış dünyadan istediğini alamayanın kibirli geri çekilişi, bazen daha fazla örselenmekten korkanın sığınağı, bazen varlığı şaibeli bir efendinin talebi, bazen de yaratıcı eylemlerin ön koşulu olan bir tek başınalık halidir.

    Psikoterapi öyküleri: Keşke den İyiki ye #1

    Sayfa: 328

    Yalnızlık yarası

    Yani yalnızlık kiminin yarası, kiminin yara bandı, kiminin de yara merhemidir. Ancak ve ancak seni terk edebilme gücünü̈ verdiğin birini gerçekten sevebilir, ancak ve ancak sana sadakatsizlik etme iradesini verdiğin birine gerçekten güvenebilirsin.


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