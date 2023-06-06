Psikoterapistler Serisi’nin yeni kitabı Otto Rank ve çağın ötesinde bir yaklaşım İnsan psikolojisine yönelik çağının ötesinde bir yaklaşım geliştiren ve döneminde tam olarak anlaşılamayan Otto Rank’i yakından tanımak ve çığır açan çalışmalarını anlamak için eşsiz bir kaynak.

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Otto Rank, diğer birçok şeyin yanı sıra ‘sanat ve sanatçı’ konusunda eşsiz bakış açıları sundu; psikoloji ve mitoloji arasında kurulan köprünün ilk ve en önemli ayaklarından biri oldu; mitleri ve rüyaları yorumladı; psikolojide o zamana dek büyük ölçüde ihmal edilen alanlara yöneldi; gerçek ve gerçeklik, yaşam ve ölüm, yaratıcılık ve suçluluk, yaşam korkusu ve ölüm korkusu gibi önemli kavramları ele aldı ve bunların kişilik tipleriyle ilişkisini kurdu.

Psikoloji ve psikoterapi alanlarında yıllar boyunca adından söz ettirecek kapılar araladı; 'doğum travması’ kavramıyla psikolojide önemli bir ilerlemeyi gerçekleştirdi; irade terapisi adını verdiği yeni bir terapi anlayışı ortaya koydu; kendi döneminde genel kabul gören psikoloji anlayışının ötesini araştırdı; ilişki terapisinin ve varoluşçu psikoterapinin temellerini attı.

Kahramanın doğuşu

Otto Rank, adını ilk olarak mitoloji konusundaki çalışmalarıyla duyurdu. Kahramanın Doğuşu Miti, insanlığın ortak mirası olan mitlerin ilk sistemli incelemesiydi. Rank’ın rüya yorumları ve insan topluluklarının rüyası olarak gördüğü mitler konusundaki çalışmaları, Sigmund Freud’un çevresinde önemli bir yer edinmesini sağladı.

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Mitsel kahraman tanımı

Otto Rank tıpkı kendi mitsel kahraman tanımında olduğu gibi kendi döneminin kabul gören doğrularının ötesinde yaşamayı göze aldı. Doğum Travması kavramıyla psikanalizin keşfinden bu yana en önemli ilerlemeye imza attı.

İrade Terapisi’yle yepyeni bir psikoterapi anlayışı ortaya koydu. “Yegâne terapi yaşamın kendisidir” diyerek daha hümanist, varoluşçu ve kişiler arası bir yaklaşım geliştirdi. Psikolojiyi ilişkiler bilimi olarak tanımladı.

"Büyük dahi"

Kendi döneminin psikoloji anlayışının dışına çıktığı için Rollo May’in ifadesiyle uzun bir süre “Freud’un çevresindeki kabul görmemiş büyük dâhi” olarak kaldı. Ancak psikoloji ve psikiyatride geniş yankılar uyandıran zengin mirası sonunda yeniden keşfedildi.

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