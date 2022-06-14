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    Pteria Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

    Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı.
    • 14.06.2022 - 11:51
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    Pteria Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

    Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında bulunan ve 'Kerkenes Harabeleri' olarak da bilinen Pteria Antik Kenti'nde 1993 yılından itibaren yapılan yüzey araştırmaları sonucunda, 7 kilometrelik sur duvarları kalıntıları içinde yaklaşık 4 bin 500 bina yeri tespit edildi.

    Yapılan araştırmalara göre Milattan Önce 600'lerde kurulan antik kentte 50 bin kişinin aynı anda yaşamış olabileceği tahmin ediliyor.

    İHA'da yer alan habere göre; Yozgat Valisi Ziya Polat, Amerikalılar tarafından yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Scott Branting'den bilgi aldı.

    Pteria Antik Kenti nde kazı çalışmaları #1

    "Turizme kazandırmamız lazım"

    Vali Polat, Yozgat’ın tarihi merkezlerinden biri olan Kerkenes Harabeleri'nde uzun yıllar devam eden kazının daha da devam edeceğini belirterek, "Toprağın altındakini çıkarmak için biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Burası Frig medeniyetinin önemli yerleşim yerlerinden birisi. Döneminin en büyük yerleşim yeri. Onun için bizim burasını turizme kazandırmamız gerekiyor" dedi.

     


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