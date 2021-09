Pulitzer Ödülü kazanan ilk kadın yazar: Edith Wharton,

Amerikalı yazar Edith Wharton, Pulitzer Ödülü'nü kazanan ilk kadın yazar olma unvanını elinde bulunduruyor.

Edith Wharton, 1921 yılında kaleme aldığı The Age of Innocence adlı romanıyla Pulitzer Kurgu Ödülü’nü kazanan ilk kadın yazar oldu. Kitap, Yaldızlı Çağ diye bilinen 1870’lerde, New York City’de geçiyor ve üst sınıf bir çifti konu alıyordu.

Roman, bir süre Avrupa’da yaşayan güzel Kontes Olenska’nın, muhafazakâr ve katı âdetlerin hüküm sürdüğü New York’a geri dönüşüyle sosyetenin çalkalanışını anlatır.

İki aşığın zorluklarla dolu hikayesini anlatan kitap Wharton’a görkemli ödülün kapılarını açar. Masumiyet Çağı isimli kitap, 1920’de Pictorial Review’da dört bölüm halinde serileştirildi.





EVLENDİ....

1885’te 23 yaşındayken Edith, Manhattan’daki Trinity Chapel Kompleksi’nde Edward (Teddy) Robbins Wharton ile evlendi.

Eşinden 12 yaş büyük olan Teddy, Harvard mezunu ve güven fonuyla hayatını devam ettiren bir sporcuydu. Erken bir uyumsuzluk belirtisi olarak, cinsel yaşamları görünüşe göre evlilikte bir aydan kısa bir süre sonra sona erdi.

Daha sonra, Teddy’nin manik depresyonu ve metresine bir Boston dairesi satın almak için güven fonunu kullanmasının üstüne evlilikleri iyice sarıldı. Tüm bunları öğrenen Edith Wharton, 1913’te Teddy’den boşandı. Yazar karmaşık ve yoğun hislerine romanlarında yer verdi.





BÜYÜK YANKI UYANDIRAN KİTAP

Öte yandan 19. yüzyıl Amerikan edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Wharton’un Pulitzer Ödülü alan romanı Masumiyet Çağı, gizli bir aşk hikâyesini, toplum yargıları ile insan psikolojisinin kesiştiği bir çerçeveden ele alıyor.

Konusu ise şöyle; bir süre Avrupa’da yaşayan güzel Kontes Olenska’nın, muhafazakâr ve katı âdetlerin hüküm sürdüğü New York’a geri dönüşü sosyetede büyük yankı uyandırır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com