Puslu anılara yolculuk: O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz

Şeyma Ünal’ın ilk kitabı O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz, Küsurat Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Öykü türündeki bu eser, ithaf sayfasında yer alan "Hayatıma girmiş kız çocuklarına…" cümlesiyle okuyucuyu gülümsetmeyi başarıyor.

Birbirinden bağımsız 10 öykünün vücuda getirdiği O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz’de ilk sayfadan son sayfaya kadar nostalji dolu esintiler sarıyor ruhumuzu.

HAYATIMIZA SİRAYET EDEN KİTAP

Kitabı hakkında, "Uzun süredir zihnimde dolaşan kız çocuklarına kulak verdim" diyen Şeyma Ünal, çocukluğun acı-tatlı anılarını gün yüzüne çıkarıyor ve o zaman anlamlandırmaya çalıştığımız her şeyi bir bir irdeliyor.

Çocuk aklıyla söylediğimiz bir söz, ortasında kaldığımız bir olay nasıl oluyor da kendini unutturmuyor, tüm hayatımıza sirayet ediyor?

O ZAMAN GERÇEĞİ NASIL ÖĞRENECEĞİZ

O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz eşliğinde, zamanında üzerine kapılar kapattığımız çocuk telaşlarımızı kurcalayarak tüm yaralarımızı sarıyoruz.

Çocukluğa, aileye, hayata dair bildiklerimizi elekten geçiriyor ve koşturmacadan nasibini almış her bir an için kendimize daha çok şefkat gösteriyoruz.

Şeyma Ünal

"YÜRÜDÜKÇE YÜRÜYORUM"

"Yürüdükçe görüyorum, güçlü olmak diye bir şey yok. İnançlı ya da adaletli olmak diye de. Çünkü bir şey gerçekse dile getirilmeye ihtiyaç duymaz. Öylece var olur. Bana kalırsa tek bir gerçek var: Yol. Her sabah uyanıp yeniden yola çıkma cesareti göstermek var. Büyük laflar etmekle oyalanmadan, ne zaman varacağını düşünmeden her gün doğru olanı seçmek için çabalamak var. Yanlış olanı seçince görmek. Korkunca, kalbin kırılınca, kıskanınca, mutlu olunca görmek. Sana nasıl geldiğine bakmak. Saklamadan, üstünü örtmeden. Gerçek dürüstlük o. Kendine karşı olan."

ANILARA IŞIK...

O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz, dingin üslubuyla bir oturuşta okunuyor, kalbi sıcacık eden samimiyetiyle geçmişin puslu anılarına ışık tutuyor…

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com