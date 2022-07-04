Raflardaki yerini alan yeni kitaplar

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitapları sizler için hazırladık...

Yeni çıkan, kitap rafalrındaki yerini alan kitaplarda bu hafta da yepyeni eserler var. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları sizler için derledik.

İyi okumalar dilieriz...

Kaplanın Sırtında

Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman.

Sayfa: 324

Köksüzler

Barış İnce'den dört yıl sonra gelen roman...

Sayfa: 124

Beni Seç





Geçmişle bugün arasında gidip gelen, ifşalarla dolu, baştan çıkarıcı bir roman.

Sayfa: 296

Zamanı Kazanmak

Claudia Hammond araştırmasını aktarırken istikrarlı bir rota izliyor ve sıkıcı rutinleri anlatırken bile dikkat çekici olmayı başarıyor.

Sayfa: 304

Çekiç ve Gül - Behzat Ç. Bir AnKara Polisiyesi

Emrah Serbes'ten yepyeni bir kitap...

Sayfa: 332