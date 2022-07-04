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    Raflardaki yerini alan yeni kitaplar

    Raflardaki yerini alan yeni kitaplar

    Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitapları sizler için hazırladık...
    • Özel İçerik
    • 04.07.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 10:10
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    Yeni çıkan, kitap rafalrındaki yerini alan kitaplarda bu hafta da yepyeni eserler var. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları sizler için derledik.

    İyi okumalar dilieriz...

    Kaplanın Sırtında

    Raflardaki yerini alan yeni kitaplar #1

    Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman.

    Sayfa: 324

    Köksüzler

    Raflardaki yerini alan yeni kitaplar #2

    Barış İnce'den dört yıl sonra gelen roman...

    Sayfa: 124

    Beni Seç

    Raflardaki yerini alan yeni kitaplar #3

    Geçmişle bugün arasında gidip gelen, ifşalarla dolu, baştan çıkarıcı bir roman.

    Sayfa: 296

    Zamanı Kazanmak

    Raflardaki yerini alan yeni kitaplar #4

    Claudia Hammond araştırmasını aktarırken istikrarlı bir rota izliyor ve sıkıcı rutinleri anlatırken bile dikkat çekici olmayı başarıyor.

    Sayfa: 304

    Çekiç ve Gül - Behzat Ç. Bir AnKara Polisiyesi

    Raflardaki yerini alan yeni kitaplar #5

    Emrah Serbes'ten yepyeni bir kitap...

    Sayfa: 332


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