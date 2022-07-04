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Raflardaki yerini alan yeni kitaplar
Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitapları sizler için hazırladık...
- Özel İçerik
- 04.07.2022 - 09:03
- Güncelleme : 04.07.2022 - 10:10
Yeni çıkan, kitap rafalrındaki yerini alan kitaplarda bu hafta da yepyeni eserler var. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları sizler için derledik.
İyi okumalar dilieriz...
Kaplanın Sırtında
Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman.
Sayfa: 324
Köksüzler
Barış İnce'den dört yıl sonra gelen roman...
Sayfa: 124
Beni Seç
Geçmişle bugün arasında gidip gelen, ifşalarla dolu, baştan çıkarıcı bir roman.
Sayfa: 296
Zamanı Kazanmak
Claudia Hammond araştırmasını aktarırken istikrarlı bir rota izliyor ve sıkıcı rutinleri anlatırken bile dikkat çekici olmayı başarıyor.
Sayfa: 304
Çekiç ve Gül - Behzat Ç. Bir AnKara Polisiyesi
Emrah Serbes'ten yepyeni bir kitap...
Sayfa: 332