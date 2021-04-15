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Rafları süsleyen yeni gençlik kitapları
Timaş Yayınları her ay olduğu gibi bu ay da gençleri unutmadı. Gençler için üç yeni kitap...
- Özel İçerik
- 15.04.2021 - 14:32
- Güncelleme : 15.04.2021 - 15:08
Yayınladığı gençlik kitapları dizisiyle kitapseverleri mutlu eden Timaş Yayınları, nisan ayında da dört yeni eseri gençlerin beğenisine sundu.
Kitap Ayracı olarak bu dört eseri sizlere sunuyoruz.
Keyifli okumalar dileriz...
DilrubaYldız - Avcının Son Gecesi
Ödüllü, genç yazar Dilruba Yıldız’dan gerilimi her sayfada tırmandıran, tartışmalar yaratacak sıkı bir polisiye.
Sayfa: 336
Victoria Williamson - Kelebek Zihinli Çocuk
Sayfa: 272
Özgür Balpınar -
Gelecek Ekspresi ve Çöp Dünya
Ülkemizin koskocaman bir çöl olduğunu, tarım alanlarının azaldığını, yağmurun neredeyse hiç yağmadığını düşün! Dünyadaki canlı çeşitliliğinin azaldığı, buzulların hızla eridiği, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin artık yaşanmadığı bir dünya...
Sayfa: 112
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com