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    Rafları süsleyen yeni gençlik kitapları

    Timaş Yayınları her ay olduğu gibi bu ay da gençleri unutmadı. Gençler için üç yeni kitap...
    • Özel İçerik
    • 15.04.2021 - 14:32
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 15:08
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    Rafları süsleyen yeni gençlik kitapları

    Yayınladığı gençlik kitapları dizisiyle kitapseverleri mutlu eden Timaş Yayınları, nisan ayında da dört yeni eseri gençlerin beğenisine sundu.

    Kitap Ayracı olarak bu dört eseri sizlere sunuyoruz.

    Keyifli okumalar dileriz...

    DilrubaYldız - Avcının Son Gecesi

    Rafları süsleyen yeni gençlik kitapları #1

    Ödüllü, genç yazar Dilruba Yıldız’dan gerilimi her sayfada tırmandıran, tartışmalar yaratacak sıkı bir polisiye.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 336

    Victoria Williamson - Kelebek Zihinli Çocuk

    Rafları süsleyen yeni gençlik kitapları #2

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 272

    Özgür Balpınar -

    Gelecek Ekspresi ve Çöp Dünya

    Rafları süsleyen yeni gençlik kitapları #3

    Ülkemizin koskocaman bir çöl olduğunu, tarım alanlarının azaldığını, yağmurun neredeyse hiç yağmadığını düşün! Dünyadaki canlı çeşitliliğinin azaldığı, buzulların hızla eridiği, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin artık yaşanmadığı bir dünya...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 112

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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