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    Rasim Öztekin’in eşiyle aşkları ve sanat yaşamının bilinmeyenleri kitap oldu

    Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun 5’inci kavuklusu ünlü aktör Rasim Öztekin’in gazeteci Esra Kazancıbaşı Öztekin; yirmi yıllık beraberliklerini ve aşklarını anlatan kitap yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 09:53
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    Rasim Öztekin’in eşiyle aşkları ve sanat yaşamının bilinmeyenleri kitap oldu

    Sonsuz Aşk... Rasim’im isimli kitapta, ünlü oyuncunun film ve dizilerinin, kavuklu olduktan sonra yaşadıklarının perde arkasındaki hikayelerine de yer veriliyor. Anı-biyografi ve kişisel gelişim türündeki Sonsuz Aşk... Rasim’im, günümüzde sevgiyi arayan, aşka hasret herkesin ruhunu aydınlatacak bir kitap.

    Erkeklere güven duymakta sorun yaşayan bir genç kadının psikoloğuyla ve içsel konuşmalarıyla başlayan kitapta, ruhunu seveceği bir adamla yıllar sonra karşılaşmaları, aşkları, evlilik günleri anlatılıyor.

    Mücizelere tanık olacaksınız

    Meditasyon, Fheng Shui, imajinasyon ve olumlu düşünce gücü gibi kişisel gelişim yöntemlerinin Rasim-Esra Öztekin çiftinin yaşamına aşkı, sağlığı ve bereketi nasıl getirdiğine tanık olup, geleceğe daha umutla bakabileceksiniz.

    Fobilerimiz, hastalıklar dahil her türlü sorunda aşkın; iyileşme enerjisini ve yaşama sevincini ortaya çıkaran mucizelerine tanık olacaksınız.

    Rasim Öztekin’in eşiyle aşkları ve sanat yaşamının bilinmeyenleri kitap oldu #1

    Mutluluk dolu 20 yıl

    Mutluluk dolu bir 20 yıl sonrasında sevdiği adamı aniden kaybeden Esra Kazancıbaşı Öztekin, yas sürecinin zorlu günlerinde "Kaybolan fiziksel bedendir. Ruhlar ölmez, Aşklar da bitmez" diyerek Sonsuz Aşk’larını anlatırken, sevdiğini kaybeden herkesin acılarına da ışık oluyor.



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