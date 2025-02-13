Rauda Jamis’in biyografik romanı: Artemisia

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Caravaggio ekolü ressamlarından Orazio Gentileschi’nin kızı ve öğrencisi Artemisia Gentileschi, 16. yüzyılda kadın ressamların henüz kabul görmediği bir dönemde Floransa’da Accademia di Arte del Disegno’ya kabul edilen ilk kadın oldu.

Hatta 20. yüzyıl başlarında yeniden keşfedilene kadar resimlerinin çoğu babasına atfediliyordu. Agostino Tassi’nin tecavüzüyle tepetaklak olan hayatının öcünü, adını tüm dünyaya duyurarak alacağından herkes habersizdi…

Daha önce Frida Kahlo romanıyla ses getiren yazar Rauda Jamis, bu kez Artemisia ile ressam Artemisia Gentileschi ’nin sıra dışı yaşamını ve başarıya giden yolda şöhretle, aşkla ve evlilikle olan imtihanını ele alıyor.

ZENGİN BİR ANLATI SUNUYOR

Artemisia, sanat tarihinde uzun yıllarca gölgede kalmış bir kadın sanatçının hayatını ve sanatını okurlara yeniden keşfettiriyor. Fransızca aslından Menekşe Tokyay'ın çevirisiyle ilk defa Türkçeleştirilen kitap, Artemisia Gentileschi'nin eserlerine ilgi duyan, Barok dönemi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen okurlar için eşsiz bir biyografik roman.

Kadın sanatçıların tarih boyunca karşılaştığı engelleri ve bu engellerin aşılması için sarf edilen çabaları gözler önüne seren eser, hayat ve sanatın iç içe geçtiği zengin bir anlatıya sahip.

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GENÇ YAŞTA BAŞLAYAN RESİM HAYATI

16. yüzyıl Caravaggio ekolü ressamlarından Orazio Gentileschi’nin kızı ve öğrencisi Artemisia Gentileschi, annesini kaybettiğinde henüz on iki yaşındadır. Kadın ressamların pek kabul görmediği bir dönemde babasının atölyesinde genç yaşta resim yapmaya başlayan Artemisia için hayat, Agostino Tassi’nin tecavüzüne uğramasıyla birlikte tepetaklak olur. Onur kırıcı bir tecavüz davası, aşağılanmalar ve bir dizi işkencenin ardından Artemisia yeni bir sayfa açabilecek midir?

RAUDA JAMES HAKKINDA

Küba ve Meksika asıllı Fransız yazar Rauda Jamis,1955 yılında Paris’te dünyaya geldi. İtalya ve Küba’da geçen çocukluğunun ardından yeniden Fransa’ya döndü.

Biyografik romanlarıyla ünlenen Jamis, Frida Kahlo üzerine yazdığı romanıyla Meksikalı ressamın Fransa’da tanınmasına katkı sağladı. Ayrıca birçok Meksikalı, Uruguaylı ve İspanyol yazarların eserlerini de Fransızcaya tercüme etmiştir.