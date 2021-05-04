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- Raymond Carver kitaplarından öneriler
Raymond Carver kitaplarından öneriler
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 10:59
Raymond Carver, 20. yüzyıl Amerikan öykücülüğünün önde gelen isimlerinden. Kısa bir roman taslağı bulunsa da, düzyazıda öyküden şaşmayan ender yazarlardan. “Kirli gerçekçilik” akımının parçası sayılan eserlerinde hayatın, aşkın, ebeveynliğin, kısaca insan olmanın gündelik yanlarını yalın bir dille anlatıyor.
Adının edebiyat kanonuna yazılmasını sağlayan editörü Gordon Lish’le tartışmalı ilişkisi ve öykülerinin esin kaynağı olduğu efsanevi Robert Altman ile Alejandro G. Iñárritu filmleriyle de anılan Carver’la ilk defa tanışacak okurlara yazarın öykü külliyatına şu sırayla başlamalarını öneriyoruz..
Raymond Carver
Aşk Konuştuğumuzda Ne Konuşuruz
Carver’ın en bilinen, ayrıca en tartışmalı kitabı. Tartışma sebebi, editörü Lish’in kitaba, başta adı olmak üzere (özgün adı Beginners, yani “Acemiler”di) yoğun bir şekilde müdahale etmesi.
Sayfa: 160
Katedral
Yazarın en başarılı eseri olarak değerlendirilen Katedral, kitaba adını veren öykünün yanı sıra, "Küçük, İyi Bir Şey" ve "Nereden Aradığım" gibi ödüllü öyküleri de içeriyor.
Sayfa: 232
Fil
Raymond Carver'ın son dönem öykülerini içeren Fil, yazarın en önemli eserlerinden biri olarak görülüyor.
Sayfa:128
Azgın Mevsimler
Raymond Carver'ın öykü külliyatının son halkası olan Azgın Mevsimler, yazarın farklı kitap ve dergilerde yayımlanan erken dönem öykülerini ilk defa bir araya getirmesinin yanı sıra tamamlanmamış romanı Augustine Defterleri'nden de bir kesit içeriyor.
Sayfa: 142
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com