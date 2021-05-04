Raymond Carver kitaplarından öneriler

Raymond Carver, Amerikan edebiyatının önde gelen usta yazarlarındandır. Carver'in kitaplarından bir dizi seçki...

Raymond Carver, 20. yüzyıl Amerikan öykücülüğünün önde gelen isimlerinden. Kısa bir roman taslağı bulunsa da, düzyazıda öyküden şaşmayan ender yazarlardan. “Kirli gerçekçilik” akımının parçası sayılan eserlerinde hayatın, aşkın, ebeveynliğin, kısaca insan olmanın gündelik yanlarını yalın bir dille anlatıyor.

Adının edebiyat kanonuna yazılmasını sağlayan editörü Gordon Lish’le tartışmalı ilişkisi ve öykülerinin esin kaynağı olduğu efsanevi Robert Altman ile Alejandro G. Iñárritu filmleriyle de anılan Carver’la ilk defa tanışacak okurlara yazarın öykü külliyatına şu sırayla başlamalarını öneriyoruz..





Raymond Carver

Aşk Konuştuğumuzda Ne Konuşuruz

Carver’ın en bilinen, ayrıca en tartışmalı kitabı. Tartışma sebebi, editörü Lish’in kitaba, başta adı olmak üzere (özgün adı Beginners, yani “Acemiler”di) yoğun bir şekilde müdahale etmesi.

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Sayfa: 160

Katedral

Yazarın en başarılı eseri olarak değerlendirilen Katedral, kitaba adını veren öykünün yanı sıra, "Küçük, İyi Bir Şey" ve "Nereden Aradığım" gibi ödüllü öyküleri de içeriyor.

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Sayfa: 232

Fil

Raymond Carver'ın son dönem öykülerini içeren Fil, yazarın en önemli eserlerinden biri olarak görülüyor.

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Sayfa:128

Azgın Mevsimler

Raymond Carver'ın öykü külliyatının son halkası olan Azgın Mevsimler, yazarın farklı kitap ve dergilerde yayımlanan erken dönem öykülerini ilk defa bir araya getirmesinin yanı sıra tamamlanmamış romanı Augustine Defterleri'nden de bir kesit içeriyor.

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Sayfa: 142

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com