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    Raymond Carver kitaplarından öneriler

    Raymond Carver, Amerikan edebiyatının önde gelen usta yazarlarındandır. Carver'in kitaplarından bir dizi seçki...
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 10:59
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    Raymond Carver kitaplarından öneriler

    Raymond Carver, 20. yüzyıl Amerikan öykücülüğünün önde gelen isimlerinden. Kısa bir roman taslağı bulunsa da, düzyazıda öyküden şaşmayan ender yazarlardan. “Kirli gerçekçilik” akımının parçası sayılan eserlerinde hayatın, aşkın, ebeveynliğin, kısaca insan olmanın gündelik yanlarını yalın bir dille anlatıyor.

    Adının edebiyat kanonuna yazılmasını sağlayan editörü Gordon Lish’le tartışmalı ilişkisi ve öykülerinin esin kaynağı olduğu efsanevi Robert Altman ile Alejandro G. Iñárritu filmleriyle de anılan Carver’la ilk defa tanışacak okurlara yazarın öykü külliyatına şu sırayla başlamalarını öneriyoruz..

    Raymond Carver kitaplarından öneriler #1

    Raymond Carver

    Aşk Konuştuğumuzda Ne Konuşuruz

    Carver’ın en bilinen, ayrıca en tartışmalı kitabı. Tartışma sebebi, editörü Lish’in kitaba, başta adı olmak üzere (özgün adı Beginners, yani “Acemiler”di) yoğun bir şekilde müdahale etmesi.

    Raymond Carver kitaplarından öneriler #2

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 160

    Katedral

    Raymond Carver kitaplarından öneriler #3

    Yazarın en başarılı eseri olarak değerlendirilen Katedral, kitaba adını veren öykünün yanı sıra, "Küçük, İyi Bir Şey" ve "Nereden Aradığım" gibi ödüllü öyküleri de içeriyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 232

    Fil

    Raymond Carver kitaplarından öneriler #4

    Raymond Carver'ın son dönem öykülerini içeren Fil, yazarın en önemli eserlerinden biri olarak görülüyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa:128

    Azgın Mevsimler

    Raymond Carver kitaplarından öneriler #5

    Raymond Carver'ın öykü külliyatının son halkası olan Azgın Mevsimler, yazarın farklı kitap ve dergilerde yayımlanan erken dönem öykülerini ilk defa bir araya getirmesinin yanı sıra tamamlanmamış romanı Augustine Defterleri'nden de bir kesit içeriyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 142

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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