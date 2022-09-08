Realizmin öncü isimlerinde olan İvan Turgenyev'in dönem romanı: İlkbahar Selleri

İlkbahar Selleri, Rus yazar İvan Turgenyev'in keyifle okunan ve yayınlandığında olumlu eleştiriler alan harika bir dönem romanı olma özelliğiyle öne çıkıyor.

İlkbahar Selleri, Rus edebiyatının büyük yazarı İvan Turgenyev’in keskin gözlem gücünü dönemin Avrupa toplumlarından özgün insan portreleriyle yansıtan bir başyapıt. Dimitri Sanin, henüz yirmi iki yaşında hayattan bezmiş bir adam olarak çıktığı Avrupa turunda genç ve güzel Gemma’yla tanışır.

Sanin’in naifliğine ve hesapsız iyilikseverliğine vurulan Gemma, genç adam için nişanlısından ayrılır ama Sanin gönlünü çoktan başkasına kaptırmıştır.

Etkileyici bir dönem romanı

Otuz yıl sonra yaşlı ve aklı başında bir adam olarak Gemma’yı, gençliğinde kaçırdığı fırsatı tekrar hatırlayan Sanin, bütün hayatını değiştirecek radikal bir karar alır. İlkbahar Selleri, Rusya’dan Almanya’ya, İtalya’dan Amerika’ya sunduğu insan portreleriyle etkileyici bir dönem romanı.

Sayfa: 210

Kitap hakkında görüşler

"İlkbahar Selleri, estetik mimarisi ve simetrisiyle hayranlık verici bir yapıt.” HENRY JAMES

"Turgenyev, Rus edebiyatında üslûbunun olağanüstü güzelliği nedeniyle çevirmekte en çok zorlandığım ama aynı zamanda en keyif aldığım yazar.” CONSTANCE GARNETT