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    Rene Guenon’un Doğu Metafiziği ve Tasavvuf adlı kitabı

    20. yüzyılın önemli fikir adamlarından, Müslüman düşünür René Guénon’un, Doğu Metafiziği ve Tasavuvuf adlı kitabı dine ve metafiziğe dair düşünceler içeriyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 09:40
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    Rene Guenon’un Doğu Metafiziği ve Tasavvuf adlı kitabı

    Guénon’un ayrıcalıklı metinlerinden… Verdiği tek konferansa dayanır öncelikle. 1925 itibariyle ise temel metinlerini artık yayınlamaya başlar… Bu sözlü sunum, onun belli başlı düşüncelerinin bir tür özeti olarak da görülebilir.

    1930’lu yıllarda ahlâk ve metafizik derslerinin felsefe programından çıkartıldığı hatırlanırsa kitabın sembolik değeri daha iyi anlaşılır.

    Guénon’un tek başına metafiziği takdimi oldukça önemlidir. Guénon’a göre, sıfatsız ve yalın biçimde sadece “metafizik” demek daha doğru olabilirdi, Metafizik ne Doğu’ya ne de Batı’ya aittir:

    Rene Guenon’un Doğu Metafiziği ve Tasavvuf adlı kitabı #1

    Sayfa: 96

    Metafiziğe dair

    Metafizik evrenseldir. Peki, hâl böyleyse, niçin ‘Doğu’ metafiziği dendi? İşte eser, bütün bu sorulara bir cevap arayışıdır. Kitaba eklenen “tasavvuf” üzerine yazdığı iki makale ise metafizik düşüncesinin farklı bir bağlamda bir izdüşümü diye okunmaya değer.


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