Çok okunan ve satan Renee Rosen'ın Park Bulvarında Yaz romanı, sürükleyici ve gizemli kurgusuyla öne çıkıyor.

1965’te, kadınların özgürleşmesinin sembolü olan efsane dergi Cosmopolitan’ın ilk kadın yayın yönetmeni Helen Gurley Brown, kuralları yıkıp, kimsenin cüret edemeyeceği şeyleri söyleyerek hem batmakta olan bir dergiyi diriltti hem de erkek egemen yayıncılık dünyasında taşları yerinden oynattı.

Helen’ın asistanı ve sağ kolu olan genç, bekâr Alice’in New York’ta kendine bir kariyer ve hayat çizme yolculuğu, romantik olduğu kadar ilham verici bir hikaye.

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Sürükleyici bir roman

Dönemin nostaljik esintileriyle bugünkü modern anlayışımızın kaynağına da ışık tutan, bir kadının isterse her şeyi başarabileceğinin altını çizen, sürükleyici bir roman.