Petrol
92.59
0.15%
Euro
18.0847
0.35%
Dolar
18.5885
0.13%
Altın
1.001
0.21%
Borsa
3572
1.54%
Bitcoin
353.300
-1.77%
BTXN Coin
8.09
-10.50%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Renee Rosen'ın Park Bulvarında Yaz romanı

    Çok okunan ve satan Renee Rosen'ın Park Bulvarında Yaz romanı, sürükleyici ve gizemli kurgusuyla öne çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 13:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Renee Rosen'ın Park Bulvarında Yaz romanı

    1965’te, kadınların özgürleşmesinin sembolü olan efsane dergi Cosmopolitan’ın ilk kadın yayın yönetmeni Helen Gurley Brown, kuralları yıkıp, kimsenin cüret edemeyeceği şeyleri söyleyerek hem batmakta olan bir dergiyi diriltti hem de erkek egemen yayıncılık dünyasında taşları yerinden oynattı.

    Helen’ın asistanı ve sağ kolu olan genç, bekâr Alice’in New York’ta kendine bir kariyer ve hayat çizme yolculuğu, romantik olduğu kadar ilham verici bir hikaye.

    Renee Rosen ın Park Bulvarında Yaz romanı #1

    Sayfa: 400

    Sürükleyici bir roman

    Dönemin nostaljik esintileriyle bugünkü modern anlayışımızın kaynağına da ışık tutan, bir kadının isterse her şeyi başarabileceğinin altını çizen, sürükleyici bir roman.


    İzmir'de husumetlisini Tekel bayisinde tüfekle öldürdü
    3. Sayfa

    İzmir'de husumetlisini Tekel bayisinde tüfekle öldürdü

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Müge Anlı'da olay cinayet itirafı! Çocuğunun ölümünü anlattı: 'Bayılmış ve çırılçıplak bir şekilde gördüm'
    Medya

    Müge Anlı'da olay cinayet itirafı! Çocuğunun ölümünü anlattı: "Bayılmış ve çırılçıplak bir şekilde gördüm"

    Görüş Bildir