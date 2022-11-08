Renkler Küsünce kitabı, çocuklara daha iyi bir dünyanın kapılarını aralıyor

Sevginin, anlayışın ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya için atmamız gereken adımları İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi çerçevesinde ele alan bu kitap, çocuklara daha iyi dünyanın kapılarını aralıyor.

Dünya, zor bir dönemden geçiyordu. İnsanlar birbirlerinin özgürlüklerine, inanç ve düşüncelerine saygı göstermiyor; haksızlıklar, hastalıklar ve açlık artıyordu.

Bu duruma çok üzülen renk perileri harekete geçmeye karar verdiler. 7 renk perisi her kıtadan bir rengi alıp sakladı. Dünya iyice renksiz, tatsız tuzsuz bir yer haline geldi.

Dünyanın tüm renkleri

Ancak her kıtada renklerini kaybetmeyen biri vardı. Bunlar; doğa, hayvanlar, insanlar ve yaşamla ilgili sezgileri güçlü, duyarlılık sahibi bilgelerdi. Sorunu çözmek için harekete geçen bilgeler, renk perilerinin verdiği görevleri yerine getirmeye başladı. Böylece dünya tüm renklerine kavuşacaktı.





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"Renkler Küsünce...."

Dünyayı koruyabilmek için İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni çok iyi okumalı, anlamalı ve her şeyden önemlisi, uygulanması için bir adım da biz atmalıyız. Renkler Küsünce dünyamızı renklendirecek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin otuz maddesini de sıralıyor.