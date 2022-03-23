Ressam ve yazar Abidin Dino 119 yaşında

Türk sanatının ve edebiyatının usta ismi Abidin Dino, 119 sene bugün dünyaya geldi.

Türk edebiyatının ve sanatının usta ismi Abidin Dino, yazdığı eserler kadar, ortaya koyduğu değerli resimlerle de Türk kültür ve sanat hayatına katkı sundu. Usta ressamın bugün 119'uncu doğum yılı.

Kutlu olsun..

Hayatını ve sanatını birbirinden ayırmadığı için bazen politik, çoğu zaman ise romantikti. Dino'nun hayatında eşsiz dostluklar ve yaşanmışlıklar var.

İstanbul'da 1913'te doğan Abidin Dino'nun hayatı Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde geçti. Birinci Dünya Savaşı başlamadan kısa bir süre önce İsviçre'ye yerleşen Dino Ailesi, daha sonra yurda döndü.

Henüz 6 yaşındayken ülkesinden ayrılan Dino için yeni yaşam yeri Avrupa'ydı. Abidin Dino İsviçre'yi şöyle anlatıyor:

"İsviçre’nin kışı başka, yazı başka güzel. Kışın bembeyaz, gıcır gıcır bir kar dünyayı kaplamış; yazın her tarafta alabildiğine yemyeşil otlar, rengârenk çiçekler fışkırır, Leman Gölü ise yaz kış mavi ile yeşil arası."

Altı yıl İsviçre'de yaşayan Dino ve ailesi, Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'ye döndü. Robert Koleji'ndeki eğitimini yarıda bırakan Dino, sanatsal faaliyetlere yoğunlaştı.

18 yaşındayken ilk yazıları Artist dergisinde yayınlandı. Nazım Hikmet'in Sesini Kaybeden Şehir kitabını ilk resimleyen kişi oldu. Kısa sürede edebiyat ve sanat çevrelerinde tanınmaya başlayan Abidin Dino'nun tablolarından sizin için seçtiklerimiz...

Madenci

Balık Pazarı

Analık

Uzun Yürüyüş

Figürlü Kompozisyon

Natürmort

Portre

Yörük Kadın

Disasters of War Evocations of Goya





Çiçek