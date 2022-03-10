Ressam Zahit Büyükişliyen’in zorlu yaşamı, Yel Değirmenlerine Karşı adlı kitapta

Ünlü ressam, eğitimci Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen’in zorluklar ve başarılarla dolu yaşamı, kızı Burçak Büyükişliyen Gönül tarafından kaleme alındı.

Bugüne kadar on yedi ödüle layık görülen, açtığı çok sayıda kişisel serginin yanı sıra, ulusal ve uluslararası sayısız karma sergide yer alan Zahit Büyükişliyen’in, kamuoyunun tanıdığı ve tanımadığı pek çok kişiyle kesişen yaşam hikayesi, zengin bir biyografik roman olarak sunuluyor.

1980 döneminde, özgür bir sanat eğitimi vermeye çalışan ünlü ressamın, öğretim üyesi olarak yaşadığı zorluklar, kaynayan kazan durumuna gelen üniversitelerdeki iç çekişmeler, haksızlıklar, bu kitapta gözler önüne seriliyor.

Zahit Büyükişliyen’in çocukluğuna ve ilk gençliğine ait bölük pörçük anılar, bazen yaşamının yönünü değiştiren tesadüfler, bazen de sıradan bir günün bile adeta yeniden yaşanarak tüm detaylarıyla anlatıldığı ilginç anekdotlara tanıklık ediliyor.

SERÜVEN DOLU BİR HAYAT

İçinden Medine, Mersin, İskenderun, İvriz, Brilon, Iserlohn, Kassel, Londra ve Ankara gibi şehirler geçen, neredeyse yüzyıllık sözlü tarihi içeren, İstanbul’da devam etmekte olan bir serüvendir bu anılar demeti.

İlk romanı Falezlere Götür Beni Aysel ile edebiyat dünyasına adım atan Burçak Gönül’ün, Yel Değirmenlerine Karşı adlı kitabının, aynı zamanda bir resim sanatı belgeseli olarak, sürükleyici kurgusu ve başarılı dil kullanımı ile çok ilgi toplaması bekleniyor.

BABA-KIZ KİTABI

Biri renkleriyle, diğeri sözcükleriyle düşlerini sıralayan baba-kızın kitabı: Yel Değirmenlerine Karşı. Her iki anlamda da Yel Değirmenlerine Karşı buluştukları yer. Baba Zahit Büyükişliyen soyut ve renkçi, otoriteye karşı eğitimci, açık fikirli ve dürüst…

Kızı Burçak Gönül rafine anlatımı, ayrıntılara hâkimiyeti ve yan öykücükleriyle kurgulayan… Ortaya çıkan, çok heyecanlı, çok umutlu ve bir o kadar da merak (korku mu demeli) dolu yeni/farklı, somut bir Zahit Büyükişliyen resmi…

Tabii, su gibi akıcılığıyla Burçak Gönül romanı. Okudukça duygularınızın resmini çizeceksiniz, hayalinizde.

ANILAR DEMETİ

Antakya’dan Ankara’ya, Almanya’dan İstanbul’a, mahalleden üniversiteye, en tanınmamışından hiç unutulmayana birçok insanın da yer aldığı, polemiğe yer vermeyen ama gerçekleri ortaya çıkmaya çağıran bir anılar demeti, bir yakın dönem sanat tarihi… Okur, kendince yorumlayacak yaşamı da resimleri de…

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