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Ressamlığa soyunan yazarlar
Yazarları genellikle kitaplarıyla biliriz. Ama ressamlara taş çıkartan yazarlar da var.
- Haber Merkezi
- 03.04.2021 - 14:07
Yazarlar...
Büyülü kalem ustaları. Dünyaca tanınmış edebiyatçıların ressamlığa da soyunduğunu biliyor muydunuz? Bu dosyamızda size resim yapan yazarların tablolarından örnekler sunacağız.
Kalemlerini ustaca kullanan yazarların fırçalarını da bir o kadar maharetli kullanmışlar.
Goethe, Proust ve Fitzgerald, bazen dilin sınırlandırmalarından kurtulabilmek adına kalemi kaldırıp eline fırçayı alan yazarlardan birkaçı.
İşte yazarların o meşhur resimleri...
GÖLÜN YANINDAKİ KASABA - VİCTOR HUGO (1850)
İSİMSİZ - HERMAN HESSE (1917)
CHOCORUA DAĞI - E.E CUMMİNGS (1938)
TİMES MEYDANI - ZELDA FİTZGERALD (1945)
DR. SAX - JACK KEROUAC (1952)
UYKUSUZLUK DİZİSİ - HENRY MİLLER (1965)
TROUT'UN MEZARI - KURT VONNEGUT (2005)
BİR MANZARADAKİ GEZGİNLER-GEOTHE ( 1877)
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