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    Ressamlığa soyunan yazarlar

    Yazarları genellikle kitaplarıyla biliriz. Ama ressamlara taş çıkartan yazarlar da var.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 14:07
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    Ressamlığa soyunan yazarlar

    Yazarlar...

    Büyülü kalem ustaları. Dünyaca tanınmış edebiyatçıların ressamlığa da soyunduğunu biliyor muydunuz? Bu dosyamızda size resim yapan yazarların tablolarından örnekler sunacağız.

    Kalemlerini ustaca kullanan yazarların fırçalarını da bir o kadar maharetli kullanmışlar.

    Goethe, Proust ve Fitzgerald, bazen dilin sınırlandırmalarından kurtulabilmek adına kalemi kaldırıp eline fırçayı alan yazarlardan birkaçı.

    İşte yazarların o meşhur resimleri...

    GÖLÜN YANINDAKİ KASABA - VİCTOR HUGO (1850)

    Ressamlığa soyunan yazarlar #1

    İSİMSİZ - HERMAN HESSE (1917)

    Ressamlığa soyunan yazarlar #2

    CHOCORUA DAĞI - E.E CUMMİNGS (1938)

    Ressamlığa soyunan yazarlar #3

    TİMES MEYDANI - ZELDA FİTZGERALD (1945)

    Ressamlığa soyunan yazarlar #4

    DR. SAX - JACK KEROUAC (1952)

    Ressamlığa soyunan yazarlar #5

    UYKUSUZLUK DİZİSİ - HENRY MİLLER (1965)

    Ressamlığa soyunan yazarlar #6

    TROUT'UN MEZARI - KURT VONNEGUT (2005)

    Ressamlığa soyunan yazarlar #7

    BİR MANZARADAKİ GEZGİNLER-GEOTHE ( 1877)

    Ressamlığa soyunan yazarlar #8

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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