Euro
9.6084
-0.62%
Dolar
8.1585
-0.99%
Altın
450.31
-0.45%
Borsa
1.417
1.8%
Bitcoin
483.248
-0.01%
EXEN Coin
20.14
-2.51%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Ricardo Pigla'nın Kurmaca ve Eleştiri kitabı

    Kurmaca ve Eleştiri, 20. yüzyılın önemli düşünür ve yazarlarından Ricardo Piglia'nın kendisiyle yapılmış söyleşilerden ve yazılarından oluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ricardo Pigla'nın Kurmaca ve Eleştiri kitabı

    Edebiyattan sinemaya farklı sanat dallarına uzanan eser, tıpkı polisiye bir romandaki dedektif gibi okuru kurmacanın gizemlerini çözmeye davet ediyor.

    Kitap boyunca kurmacanın iktidar ve edebiyatın ortak kulvarı olup olmadığı sorusu üzerine yoğunlaşan Arjantinli yazar, okuru kendi zihninin dehlizlerinde gezindirerek gerçeklik, kurmaca, okuma ve yazma eylemleri üzerine düşündürüyor.

    TOLUM, İKTİDAR VE HAYAT...

    Toplum, iktidar, hayat ve edebiyat arasındaki bağlara özellikle dikkat çeken Piglia, kurmacaya görünür biçimde veya görünmeden dâhil olmuş tüm unsurların izlerini takip ettiriyor.

    GERÇEKLE KURGUNUN KESİŞTİĞİ

    Yazarlığın, herkesin gördüğü şeyi başka biçimde görme mesleği, gerçekliğin ise her şeyden önce bir görme biçimi olduğunu savunan Kurmaca ve Eleştiri, gerçekle kurgunun kesiştiği bulanık alana odaklanıyor ve her şeyin yazılabileceği, yaşanan tüm gerçekliklerin romana dönüştürülebileceği bir yazın anlayışından bahsediyor.

    Ricardo Pigla nın Kurmaca ve Eleştiri kitabı #1

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 168

    ETKİLİ YAZAR OLMA KOŞULLARI

    Etkili bir yazar olabilmenin koşullarından yazarın okurlarıyla kurduğu iletişime ve hatta yayımlanan kitapların yayın sektörü içindeki konumlandırmasına kadar yazma sanatı ve geleneği üzerine değerli tespitler ve önermelerde bulunan Ricardo Piglia, kitapta Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, Poe, Borges, Cortàzar gibi dünya edebiyatının kilometre taşı isimlerine ve yapıtlarına da dokunuyor.

    Ricardo Pigla nın Kurmaca ve Eleştiri kitabı #2

    Ricardo Pigla

    ŞEKİLLENEN GÖRME BİÇİMLERİ

    Kurmacanın, anlatılanlar kadar anlatılmayanları da temsil ettiğinin altını çizen Kurmaca ve Eleştiri, ideal okur profilinin bizzat eserin ürettiği okur olduğunu vurguluyor ve görme biçimlerimizi yeni baştan şekillendiriyor.

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir