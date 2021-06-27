Rıfat Ilgaz Roman Ödülü sonuçları açıklandı

Türk ede­bi­ya­tı­nın çı­na­rı Rıfat Ilgaz adına düzenlenen roman yarışması sonuçları açıklandı.

20 Nisan’da başvurusu sona eren yarışmaya 68 roman dosyası katıldı. Seçici Kurul, uzun soluklu bir çalışma sonucunda Atay Sözer’in “Dünyanın En Kötü Avukatı” adlı romanını birincilik ödülüne layık gördü.

Feyza Hepçilingirler, Eren Aysan, Öner Yağcı, Mehmet Saydur ve Hidayet Karakuş’tan oluşan Seçici Kurul, korona virüsü nedeniyle 25 Haziran 2021 tarihinde online olarak bir toplantı yaptı.

"DÜNYANIN EN KÖTÜ AVUKATI"

Toplantı sonrasında “Dünyanın En Kötü Avukatı” adlı romanın günümüzün önemli bir sorunsalını, dinsel örgütlenmenin tırmanışını ve vardığı boyutu işlemesi; sağlam bir kurguyla örüntüsünde kadın sorununa değinmesi, alaysamalı bir dil kullanarak gerçekçi bir anlatımla romanlaştırması açısından

TÖREN TEMMUZDA

Ödül Töreni, 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Festivali’nde gerçekleştirilecek.