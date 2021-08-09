Roald Dahl'ın eşsiz romanı Oswald Amcam

Gallili roman yazarı Roald Dahl'ın Oswald Amcam kitabı, mizah dolu içeriyle ön plana çıkıyor.

Casus, savaş pilotu, çikolata tarihçisi ve tıbbi buluşlar yapan bir mucit. Roald Dahl, yazdığı kitaplar kadar renkli bir yazar.

Charlie’nin Çikolata Fabrikası ve diğer çocuk kitaplarıyla tanınan Dahl’ın yetişkinlere anlattığı hikâyeler de bir o kadar sihirli.

Cin fikirli Oswald, henüz 17 yaşındayken kimseciklere haber vermeden Afrika’ya gider ve afrodizyak etkisi olan yakı böceği tozundan toplar.

Kimya bilgisiyle bunu ilaca çevirecek, 1913’ün şen Paris’inde bakanlara, elçilere, türlü türlü beyefendiye satacak, böylece yüz binler kazanmaya başlayacaktır.

Oswald Amcam

MİZAH DOLU ROAMN

Ama Oswald’ın gözü milyonlardadır. Yakı böceği tozunun yardımıyla kralların, sanatçı ve dâhi erkeklerin hazinelerini çalmak için müthiş bir tezgâh kurar.

Gelecekte kadınlara eşsiz bir vaat sunmasını sağlayacak bir tezgâh. Dahl, yetişkinlere hitap eden bu mizah dolu romanında 20. yüzyılın büyük isimlerini hınzırca selamlıyor.

BİR HATIRA YOLCULUĞU

Proust, Einstein, Freud, Puccini, Renoir ve diğerlerini karakter olarak sunuyor okurlarına. Ülker İnce’nin özverili çevirisiyle yayımladığımız Oswald Amcam, büyük bir savaşla başlayan, kültürel ve teknolojik gelişmelerle devam eden çağa eğlenceli bir hatıra yolculuğu.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com