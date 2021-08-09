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    Roald Dahl'ın eşsiz romanı Oswald Amcam

    Gallili roman yazarı Roald Dahl'ın Oswald Amcam kitabı, mizah dolu içeriyle ön plana çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 12:05
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    Roald Dahl'ın eşsiz romanı Oswald Amcam

    Casus, savaş pilotu, çikolata tarihçisi ve tıbbi buluşlar yapan bir mucit. Roald Dahl, yazdığı kitaplar kadar renkli bir yazar.

    Charlie’nin Çikolata Fabrikası ve diğer çocuk kitaplarıyla tanınan Dahl’ın yetişkinlere anlattığı hikâyeler de bir o kadar sihirli.

    Cin fikirli Oswald, henüz 17 yaşındayken kimseciklere haber vermeden Afrika’ya gider ve afrodizyak etkisi olan yakı böceği tozundan toplar.

    Kimya bilgisiyle bunu ilaca çevirecek, 1913’ün şen Paris’inde bakanlara, elçilere, türlü türlü beyefendiye satacak, böylece yüz binler kazanmaya başlayacaktır.

    Roald Dahl ın eşsiz romanı Oswald Amcam #1

    Oswald Amcam

    MİZAH DOLU ROAMN

    Ama Oswald’ın gözü milyonlardadır. Yakı böceği tozunun yardımıyla kralların, sanatçı ve dâhi erkeklerin hazinelerini çalmak için müthiş bir tezgâh kurar.

    Gelecekte kadınlara eşsiz bir vaat sunmasını sağlayacak bir tezgâh. Dahl, yetişkinlere hitap eden bu mizah dolu romanında 20. yüzyılın büyük isimlerini hınzırca selamlıyor.

     

    Roald Dahl ın eşsiz romanı Oswald Amcam #2

    BİR HATIRA YOLCULUĞU

    Proust, Einstein, Freud, Puccini, Renoir ve diğerlerini karakter olarak sunuyor okurlarına. Ülker İnce’nin özverili çevirisiyle yayımladığımız Oswald Amcam, büyük bir savaşla başlayan, kültürel ve teknolojik gelişmelerle devam eden çağa eğlenceli bir hatıra yolculuğu.

     

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için ileitşim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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