Roald Dahl’ın Öptüm Seni kitabında kadın öyküleri

Roald Dahl’ın fantastik dünyasındaki sürpriz sonları açıklamadan Öptüm Seni’deki yetişkinlere yönelik öykülerin kadın karakterlerine kısa bir bakış.

Norveçli roman ve öykü yazarı Roald Dahl, yazdığı kitaplar kadar renkli bir yazar. Charlie’nin Çikolata Fabrikası ve diğer çocuk kitaplarıyla tanınan Dahl’ın yetişkinlere anlattığı hikâyeler de bir o kadar sihirli.

Roald Dahl, usta bir öykücü, gelmiş geçmiş en iyi hikâye anlatıcılarından biri. Ağızlardan korkan bir adamı, kocalarından illallah diyen kadınları, ölümünden sonra beyninin yaşatılmasını kabul eden birini anlatırken gündeliği olağandışına, olağandışını sıradana dönüştürmeyi başarıyor.

ÖPTÜM SENİ...

Bazen fantastik bir hikâyeyle çıkıyor okurun karşısına, bazen de dünyayı dışarıdan bir bakışla irdeleyip bizi alışılageldik düzene yabancılaştırıyor.

Dahl’ın en çarpıcı kadınlarından biri, Öptüm Seni’nin en çarpıcı öykülerinden birinde: “Pansiyoncu Kadın”, kitabın açılış öyküsü, küçük ve vurucu.

Roald Dahl

"TIBBİ BULUŞLAR YAPAN BİR MUCİT"

Roald Dahl çocuk kitaplarıyla öne çıkan bir yazar. Yazarın resmî internet sitesindeki yaşamöyküsü, "Roald Dahl bir casus, savaş pilotu, çikolata tarihçisi ve tıbbi buluşlar yapan bir mucitti" diye başlayınca da en bilinen çocuk kitaplarına uyumlu bir hayat sürdüğünü hissediyor insan.

Dahl, bu renkli hayatı sadece olağanüstünün daha doğal karşılandığı çocuk kitaplarına yansıtmıyor. Dahl’ın yetişkinler için yazdığı eserleri de bir o kadar curcunalı, sıradışı ve eşsiz.

KİTAPLARI YENİDEN YAYIMLANIYOR

İki romanından biri olan Oswald Amcam (Amcam Oswald adıyla) ve öykü kitaplarının neredeyse tamamı ’90’lı yıllarda Can Yayınları’nca basılmıştı. Şimdi sırayla, yeni kapaklarla ve bazen yeni çevirilerle tekrar yayımlanıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com