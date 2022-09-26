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    Roald Dahl'ın yetişkinlere anlattığı hikayeler: Oswald Amcam

    Norveçli yazar Roald Dahl, her ne kadar çocuklar için yazdığı kitaplarla bilinse de yetişkinler için yazdığı Oswald Amacam kitabında renkli hikayeler anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:12
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    Roald Dahl'ın yetişkinlere anlattığı hikayeler: Oswald Amcam

    Roald Dahl yetişkinlere hitap eden bu mizah dolu romanında 20. yüzyılın büyük isimlerini hınzırca selamlıyor. Proust, Einstein, Freud, Puccini, Renoir ve diğerlerini karakter olarak sunuyor okurlarına. Oswald Amcam, büyük bir savaşla başlayan, kültürel ve teknolojik gelişmelerle devam eden çağa eğlenceli bir hatıra yolculuğu.

    Cin fikirli Oswald, henüz on yedi yaşındayken kimseciklere haber vermeden Afrika’ya gider ve afrodizyak etkisi olan yakı böceği tozundan toplar. Kimya bilgisiyle bunu ilaca çevirecek, 1913’ün şen Paris’inde bakanlara, elçilere, türlü türlü beyefendiye satacak, böylece yüz binler kazanmaya başlayacaktır.

    Roald Dahl ın yetişkinlere anlattığı hikayeler: Oswald Amcam #1

    Sihirli hikayeler

    Casus, savaş pilotu, çikolata tarihçisi ve tıbbi buluşlar yapan bir mucit. Roald Dahl, yazdığı kitaplar kadar renkli bir yazar.

    Charlie’nin Çikolata Fabrikası ve diğer çocuk kitaplarıyla tanınan Dahl’ın yetişkinlere anlattığı hikayeler de bir o kadar sihirli.

    Roald Dahl ın yetişkinlere anlattığı hikayeler: Oswald Amcam #2

    Sayfa: 264

    Eşsiz bir vaat

    Ama Oswald’ın gözü milyonlardadır. Yakı böceği tozunun yardımıyla kralların, sanatçı ve dâhi erkeklerin hazinelerini çalmak için müthiş bir tezgâh kurar: gelecekte kadınlara eşsiz bir vaat sunmasını sağlayacak bir tezgâh.


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