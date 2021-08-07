Robert Louis Stevenson'ın Define Adası kitabı

İskoç yazar Robert Louis Stevenson'ın Define Adası, gündüz düşlerinin yaratısının romanıdır

Define Adası'nın bugün dünya edebiyatının en klasik klasiklerinden biri olmasının temelinde, olağandışı bir macera öyküsü anlatmasının ötesinde, insan davranışlarının ardında yatan çelişkili yönleri, insan ruhunun çapraşıklığını olanca derinliğiyle gözler önüne serişi yatar.

Üvey oğlu Lloyd'la aralarında bir oyun olarak doğan bu serüven romanı o gün bugündür yediden yetmişe tüm okurları büyülemeye devam ediyor.

Sayfa: 280

KORSAN İMGESİ

Pek çok okur da imgelemindeki korsan imgesini Stevenson'ın bu romanındaki karakterlere, özellikle de omzundaki papağanı ve tahta bacağıyla Kaptan Silver'a borçludur.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com