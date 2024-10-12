Romandan öyküye, çocuk kitaplarından denemeye varan yeni ayın okumalarından bolca seçenek var

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Kasım ve ekim ayından yayınlanması beklenen, okurlarda şimdiden heyecan yaratan kitaplara bakalım...

Yekta Kopan yeni öykü kitabı Belki Yaz Erken Gelir’le okurla buluşuyor. Aile, beklemek, yitirmişlik, arada kalmışlık, eşikte kalma hâli gibi birçok konuyu kimi zaman masalvari kimi zaman da ironik bir dille ele alan Kopan, günümüzün meselelerine de değinen öyküleriyle çok çeşitli bir eser kaleme alıyor.

Fransa’nın en genç ve iddialı yazarlarından biri olarak kabul edilen Jean-Baptiste Del Amo’nun kaleme aldığı Adamın Oğlu, şiddetin aile içinde, nesilden nesile aktarımını, babalar ve oğullar arasındaki ilişkilerin kırılganlığı üzerinden anlatıyor.

1968’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan ilk Japon yazar Yasunari Kawabata’nın, ilk kez 1920'lerin başında okurla buluşan eseri Avuç İçi Öyküleri, yazarın kariyeri boyunca kaleme aldığı ve çoğu sadece iki ila üç sayfa uzunluğunda olan 146 kısa öyküden oluşuyor.

RUHSAL, BEDENSEL HASTALIKLAR VE VİRGİNİA WOOLF

Hayatı boyunca ruhsal ve bedensel hastalıklarla mücadele eden İngiliz yazar Virginia Woolf, deliliği ve intiharı incelediği, toplumsal düzeni eleştirdiği, bu düzenin en yoğun biçimiyle nasıl işlediğini göstermeye çalıştığı romanı Mrs Dalloway, Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'sinde üst sınıftan bir kadın olan Clarissa Dalloway'in hayatından bir günü anlatıyor.

İngiliz yazar Jane Austen’in 1817’de yazmaya başladığı ve hastalığı nedeniyle bitiremediği son romanı Sanditon, okurla buluşuyor.

Eserinde yaşadığı devirdeki hastalık ve hasta olma olgusunu kendine has alaycı bir dille merceğe alan yazar, aynı zamanda bir grup “hastalık hastası” aristokratın ve sağlık turizmine geniş yatırımlar yapmış genç bir beyefendinin üzerinden çağın İngiltere’sini, kültürünü, sosyal yaşantısını ve karmaşık insan ilişkilerini de anlatıyor.

ALBERT CAMUS GÜNLÜKLER

Günlükler, 20. yüzyıl edebiyat ve düşünce dünyasının en önemli isimlerinden Albert Camus’nün Avrupa’da hiç tanınmadığı yıllardan 1960’ta, yaratıcılığının zirvesindeyken bir trafik kazasında ölümüne kadarki tüm günlük kayıtlarını bir araya getiriyor. Camus’nün neler yaptığından çok neler hissettiğini anlatan eser aynı zamanda yazarın duygusal otobiyografisi olma niteliğinde.

GERÇEK BİR DÖNEM PORTRESİ

19. yüzyıl Rus edebiyatının en ünlü hiciv yazarlarından olan Mihail Saltıkov-Şçedrin’in kaleme aldığı Monröpo Sığınağı, okura toprak reformu dönemi sonrasından muazzam bir Rusya manzarası sunuyor. Hem edebiyat hem tarih hem siyaset açısından büyük önem taşıyan eser, Saltıkov’un gözlemleriyle gerçek bir dönem portresi oluşturuyor.

Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından Halide Edib Adıvar’ın ilk ve son romanları tek bir ciltte buluşuyor. Yazarın ilk ve son eseri; Çingene Kızı-Kızıl Hançerler adıyla yıllar sonra yayınlanarak, yeniden gün yüzüne çıkıyor.

GOGOL'UN BAŞARILI HİCİV'İ

İlk Rus klasikleri arasında yer alan Nikolay Gogol’un Ölü Canlar romanı, 19. yüzyıl Rus toplumunun en başarılı hicivlerinden. Gogol, Ölü Canlar’da yaşadığı dönemin Rusya’sındaki kötülükleri, çarpıklıkları ve gülünçlükleri kusursuz bir gerçekçilik ve yergiyle dile getiriyor.

Fransız filozof Henri Bergson’ın kaleme aldığı Gülme: Komiğin Anlamı Üzerine Bir Deneme, 1900 yılında yayımlanmış üç makaleden oluşuyor. Komiğin ne olduğu, neyin komik olduğu, bunda nelerin rol oynadığı gibi meseleler üzerine teoriler üreten kitap, bunları gerek hayattan gerek edebiyattan örneklerle açıklıyor.

BAKIŞINIZI DEĞİŞTİRECEK 10 DENEY KİTABI

Prof. Dr. Selçuk Şirin, Mundi etiketiyle Kasım ayında raflarda olacak Bakınışınızı Değiştirecek 10 Deney İnsan kitabında, insanı, insan davranışını daha iyi anlamamızı sağlayacak ve sonuçlarıyla bizi şaşırtacak 10 psikolojik deneyi okurla paylaşıyor. Şirin eserinde, alanında ünlü

bilim insanları tarafından yürütülmüş çalışmalara dayanan ve sonuçları beklenmedik biçimde aslında insana dair tüm alanları etkileyen psikolojik/sosyal deneyleri ele alıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN KİTAPLAR

Elmer Kütüphanesi büyümeye devam ediyor! David Mckee’nin tüm dünyada çok sevilen Elmer serisi üç yeni kitabıyla Mundi Çocuk’ta okurla buluşuyor. 2 yaş ve üzeri çocuklar için etkinliklerin yer aldığı Elmer Ara Bul Renkler ve 4 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden Elmer ve Süper El, Elmer ve Gökkuşağı hikâyeleriyle olduğu kadar renkli çizimleriyle de miniklere eğlenceli bir okuma deneyimi yaşatıyor.

Uslu Lucy, iyi bir kız olduğunu kanıtlamak zorunda kalan Lucy van Loon’un eğlenceli ve heyecanlı hikâyesini konu alıyor. Marianne Musgrove kaleme aldığı kitap, 8 yaş ve üzeri çocuklar hitap ediyor.

Christine Babinec kaleme aldığı Sarılmak İster misin?, çocuklar için onay ve sınır kavramlarını ele alıyor. 4 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden kitap, fiziksel temasın karşılıklı, saygılı ve düşünceli bir iletişime dayandığı bir dünya inşa etmek isteyen çocuklara ve yetişkinlere eğlenceli çizimlerle rehber oluyor.

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