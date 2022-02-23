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    Romanın Türk okurlarındaki karşılığı

    Edebi türler içerisinde en çok sevilen kuşkusuz romandır. Romanın Türk okurlar tarafından ciddi bir sevileni var.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 10:58
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    Romanın Türk okurlarındaki karşılığı

    Türk ve dünya edebiyatında en çok okunan türler arasında roman ilk sırada. Kitapseverler kendilerini yoran kitaplardan uzak kalmayı tercih ediyor. Bir diğer etken ise roman okunurken kitapseverin eğleniyor olması. Yani roman hem öğretirken hem de eğlendiriyor.

    Kitap kategorisinde ilk sıra romanlarda Hayvan Çiftliği'nden Körlük'e, Sineklerin Tanrısı'ndan Simyacı'ya pek çok roman her hafta en çok okunanlar arasında. Onunla birlikte Ikıgai, Bir Ömür Nasıl Yaşanır gibi kişisel gelişim kitapları da çok okunuyor. Peşi sıra ise, çocuk ve gençlik, araştırma ve tarih kitapları geliyor…

    Romanın Türk okurlarındaki karşılığı #1

    KALIN KİTAP SEVMİYORUZ

    Öte yandan kitapseverler, kendilerini yoran metinleri okumayı sevmiyor. Okuyacağı kitabın kalın olmamasına da dikkat ediyor.

    Çünkü kalın kitabı okumaya başladığında onu bitiremeyeceğini düşünen okur; kitabı gözünde büyüdükçe büyütüyor. Bunun yerine kaliteli yazılmış ve dili sağlam olan edebi metinleri okumayı tercih ediyoruz.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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