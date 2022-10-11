Rus çağdaş yazarlar İstanbul’da

Rus edebiyatının çağdaş yazarları bu hafta İstanbul'da bir araya gelecek. Önemli çalışmalara imza atan üç yazarın gelecek olması, okurlarını heyecanlandırdı.

Yeditepe ve İstanbul Üniversiteleri'nde bir dizi konuşma yapacak olan yazarlarların toplantıları, gerek Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri gerekse Türkiye’de yaşayan Ruslar tarafından ilgiyle bekleniyor.

Rusya’nın yaşayan en önemli yazarı sayılan Yevgeni Vodolazkin’in, Rusya’da 150 bin tiraja ulaşan ve Guardian gazetesine göre Tanrı’yı en iyi anlatan 10 kitaptan biri olan Laurus adlı eseri Türkçede yayınlandı.

Anna Karenina'nın Gerçek Hikayesi

Dünyanın en önemli Tolstoy araştırmacılarından olan Pavel Basinski’nin gerek Rusya’da ve gerekse Avrupa’da bütün ödülleri toplayan Anna Karenina’nın Gerçek Hikayesi çok sevilmişti.

Önemli edebiyat buluşması

"Dünyaya farklı bakış açısıyla bakıyorum, çizimlerim ve öykülerimin dili bunu gösteriyor." diyor Rusya’nın genç yeteneklerinden Arina Obuh. Gorki Edebiyat Enstitüsü rektörlüğünün yanı sıra Rusya’nın en önemli edebiyat eleştirmenlerinden ve yazarlarından olan son yıllarda en çok ödül alan yazarların başında gelen Varlamov’un eserleri Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Çinceye çevrildi. Bu yıl içinde de Pavel, Canım Benim adlı son eserinin Türkçesi kitapçılardaki yerini alacak.