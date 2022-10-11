Petrol
94.07
-2.20%
Euro
18.0951
0.36%
Dolar
18.5818
0.03%
Altın
997.53
0.08%
Borsa
3591
0.24%
Bitcoin
359.286
-1.04%
BTXN Coin
8.10
-10.59%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Rus çağdaş yazarlar İstanbul’da

    Rus edebiyatının çağdaş yazarları bu hafta İstanbul'da bir araya gelecek. Önemli çalışmalara imza atan üç yazarın gelecek olması, okurlarını heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus çağdaş yazarlar İstanbul’da

    Yeditepe ve İstanbul Üniversiteleri'nde bir dizi konuşma yapacak olan yazarlarların toplantıları,  gerek Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri gerekse Türkiye’de yaşayan Ruslar tarafından ilgiyle bekleniyor.

    Rusya’nın yaşayan en önemli yazarı sayılan Yevgeni Vodolazkin’in,  Rusya’da 150 bin tiraja ulaşan ve Guardian gazetesine göre Tanrı’yı en iyi anlatan 10 kitaptan biri olan Laurus adlı eseri Türkçede yayınlandı.

    Rus çağdaş yazarlar İstanbul’da #1

    Rus çağdaş yazarlar İstanbul’da #2

    Rus çağdaş yazarlar İstanbul’da #3

    Anna Karenina'nın Gerçek Hikayesi

    Dünyanın en önemli Tolstoy araştırmacılarından olan Pavel Basinski’nin gerek Rusya’da ve gerekse Avrupa’da bütün ödülleri toplayan Anna Karenina’nın Gerçek Hikayesi çok sevilmişti.

    Rus çağdaş yazarlar İstanbul’da #4

    Rus çağdaş yazarlar İstanbul’da #5

    Önemli edebiyat buluşması

    "Dünyaya farklı bakış açısıyla bakıyorum, çizimlerim ve öykülerimin dili bunu gösteriyor." diyor Rusya’nın genç yeteneklerinden Arina Obuh. Gorki Edebiyat Enstitüsü rektörlüğünün yanı sıra Rusya’nın en önemli edebiyat eleştirmenlerinden ve yazarlarından olan son yıllarda en çok ödül alan yazarların başında gelen Varlamov’un eserleri Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Çinceye çevrildi. Bu yıl içinde de Pavel, Canım Benim adlı son eserinin Türkçesi kitapçılardaki yerini alacak.


    Kemal Kılıçdaroğlu'nun MIT'de bilim insanları ile temasları
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun MIT'de bilim insanları ile temasları

    Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
    3. Sayfa

    Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir