Rus edebiyatı okurlar tarafından seviliyor

Kitapseverler daha çok Rus yazarların kitaplarını tercih ediyor. Ana etken ise önemli yazarların olması.

Dünya edebiyatında yer edinmiş sayısız isim ve yazar vardır. Rus edebiyatı da okurlar tarafından çok tercih ediliyor. Okurlar arasında yapılan bir araştırmaya göre, kitapseverler Rus romanlarını daha çok okuyor.

ÖNEMLİ YAZAR FAKTÖRÜ

Burada öne çıkan ana etken ise Rus edebiyatında önemli yazarların ve romanların olmasıdır. Öyle ki; okurlar Dostoyevski, Tolstoy, Puşkin, Anton Çehov, İvan Turgenyev gibi yazarların yazdıklarını beğenerek okuyor.

ÇOK OKUNAN KİTAPLAR

Rus edebiyatının çok tercih edildiğini söyledik. Peki, en çok hangi kitaplar okunuyor?

Öncellikle Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanı, her zaman olduğu gibi başı çekiyor.

Bunun yanında Tolstoy'un Hacı Murat, Diriliş, Savaş ve Barış romanları da çok okunanlar arasında. Puşkin'in Yuşbaşının Kızı, İvan Turgenyev'in Babalar ve Oğullar, İvan Gonçarov'un ise Oblomov romanları öne çıkan kitaplar oldu.

Ergül Tosun

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