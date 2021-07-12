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- Rus edebiyatı okurlar tarafından seviliyor
Rus edebiyatı okurlar tarafından seviliyor
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 17:41
- Güncelleme : 12.07.2021 - 17:54
Dünya edebiyatında yer edinmiş sayısız isim ve yazar vardır. Rus edebiyatı da okurlar tarafından çok tercih ediliyor. Okurlar arasında yapılan bir araştırmaya göre, kitapseverler Rus romanlarını daha çok okuyor.
ÖNEMLİ YAZAR FAKTÖRÜ
Burada öne çıkan ana etken ise Rus edebiyatında önemli yazarların ve romanların olmasıdır. Öyle ki; okurlar Dostoyevski, Tolstoy, Puşkin, Anton Çehov, İvan Turgenyev gibi yazarların yazdıklarını beğenerek okuyor.
ÇOK OKUNAN KİTAPLAR
Rus edebiyatının çok tercih edildiğini söyledik. Peki, en çok hangi kitaplar okunuyor?
Öncellikle Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanı, her zaman olduğu gibi başı çekiyor.
Bunun yanında Tolstoy'un Hacı Murat, Diriliş, Savaş ve Barış romanları da çok okunanlar arasında. Puşkin'in Yuşbaşının Kızı, İvan Turgenyev'in Babalar ve Oğullar, İvan Gonçarov'un ise Oblomov romanları öne çıkan kitaplar oldu.
Ergül Tosun
Kitap sayafsı için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com