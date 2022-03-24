Rus edebiyatının büyük ustalarından insan manzaraları

Puşkin'den Levitov'a, 19. yüzyıl Rus edebiyatının dünyaca tanınmış altı ustası, öykülerinde okuru yoksulundan zenginine, delisinden akıllısına bin bir türlü insanla tanıştırıyor.

Korkunç Bir Fal, Rus edebiyatının altın yılları olarak görülen 19. yüzyılda yaşamış ve yalnızca ulusal değil, dünya edebiyatına da önemli eserler kazandırmış altı büyük Rus yazarın, etkisi okuduktan sonra da süren çarpıcı öykülerinden oluşan bir derleme.

Varlıklı, yoksul; kalabalık, yalnız; soylu, sıradan ve daha birçok farklı özellikten Rus insanının yaşamı üzerinden yüzyılın panoramasının çizildiği bu derlemenin merak uyandıran öyküleri yer yer ürpertiyor, yer yer güldürüyor; kimi zaman da günümüzde hâlâ kafaları kurcalayan yaşama dair soruları hatırlatıyor.

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"KORKUNÇ BİR FAL"

Puşkin'den Karamzin'e, Rus edebiyatının en değerli öykü anlatıcılarının eserlerinin toplandığı Korkunç Bir Fal, 19. yüzyıl Rusya'sı ve edebiyatına, daha fazlası için iştah kabartan bir başlangıç niteliğinde.

UĞUR BÜKE HAKKINDA

1959'da Suşehri'nde doğdu. Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. 1981'de mezun olduktan sonra Türkiye'nin Sesi radyosunda Rusça spiker ve çevirmen olarak çalıştı.

Askerliğinin ardından İstanbul'a yerleşerek turist rehberliği ve Sovyetler Birliği Başkon­so­los­luğu'nda çevirmenlik yaptı.

Nikolay Gogol, Lev Tols­toy, İvan Turgenyev, Nikolay Leskov, İvan Bunin, Valentin Rasputin, Anatoli Rybakov, Yuri Bondarev, Nikolay Nekrasov, İlya Boyaşov, Svetlana Uturgauri, Olcas Süleymenov, R. Abutalıbov, E. Muradaliyeva gibi yazarların eserlerini Türkçeye kazandırdı.

