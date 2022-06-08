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    Rusya ve Ukrayna üzerinden aşk ve kaçış hikayesi: 1 Numaralı Peron

    Ece Yazıcı, tarafından kaleme alınan 1 Numaralı Peron adlı roman, nefes nefese bir serüven sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 10:53
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    Rusya ve Ukrayna üzerinden aşk ve kaçış hikayesi: 1 Numaralı Peron

    1 Numaralı Peron, hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını ve kadersel kesişimlerin aslında atılan minicik adımlarla hazırlandığını anlatıyor.

    Rusya’da 1910’u yılların başında, farklı yaşamları olan iki kişinin; Elena ve Boris’in hayatlarının bundan sonraki kısmını birbirlerine aşık olarak ve sonsuz olarak ifade edilebilecek bir kaçışla çıktıkları yolculuğu, o dönemin şiirsel atmosferiyle ele alıyor.

    Bir tren yolculuğuyla bambaşka bir hale gelen yaşamlar; aşk, tutku ve nefes kesen bir kaçış hikâyesiyle birbirini tamamlıyor.

    Her aşk, kendi yolunu ve macerasını hazırlar. Bu kitapta da bu yolculuğun ve son ana dek heyecanını koruyan bir maceranın katmanları, birbiri içinde hayat buluyor.

    Rusya ve Ukrayna üzerinden aşk ve kaçış hikayesi: 1 Numaralı Peron #1

    Gün yüzüne çıkan emeller

    Ana karakterleri Rus ve Ukraynalı olan 1 Numaralı Peron’a; edebiyat penceresi dışında siyaset ve dış politika açısından bakıldığında ise, Rusya’nın geçmişten günümüze kadar, derinlere gömdüğü ama zaman zaman gün yüzüne çıkan emellerinin aslında bizleri şaşırtmadığını görüyoruz.

    Rusya ve Ukrayna üzerinden aşk ve kaçış hikayesi: 1 Numaralı Peron #2

    Geçmişe tanıklık

    1 Numaralı Peron’u okurken hem geçmişe tanıklık edecek hem de günümüzden de pek çok iz bulacaksınız.


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