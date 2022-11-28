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    Ryunosuke Akutagava'nın öykü derlemesi: Raşomon

    Japon yazar Ryunosuke Akutagava'nın Raşomon adlı öykü kitabı, yazarın tadına doyulmaz öykülerinden oluşan bir derleme sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 10:13
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    Ryunosuke Akutagava'nın öykü derlemesi: Raşomon

    Japon öykücülüğünün en büyük ismi kabul edilen ve 1935’ten beri adına Japonya’nın en önemli edebiyat ödüllerinden biri verilen Ryunosuke Akutagava intiharla son bulan otuz beş senelik hayatından geriye son derece özgün, yer yer alaycı ve çoğunlukla karanlık öyküler bıraktı.

    Bu derlemede Akira Kurosava’nın Raşomon filmine esin veren Raşomon ve Çalılıkların Arasında öyküleriyle birlikte cehennemin resmini yapmaya çalışan sapkın bir ressamın, Japonya’ya yolculuk eden şeytanın, varlığı müphem gizemli bir tablonun, büyük burnundan kurtulmaya çalışan bir keşişin, gölde yaşadığı düşünülen bir ejderhanın ilginç öyküleri ve yazarın hayatından izler taşıyan iki otobiyografik öykü yer alıyor.

    Ryunosuke Akutagava nın öykü derlemesi: Raşomon #1

    Kitaptan...

    "Ben bir adamı öldürürken belimdeki kılıcı kullanırım ama sizler kılıç kullanmazsınız. Sizler nüfuzunuzla öldürürsünüz, paranızla öldürürsünüz, süslü püslü sözlerinizle bile öldürürsünüz belki. Tabii ki kan dökülmez, karşınızdaki adam capcanlı yaşar ancak buna rağmen onu basbayağı öldürmüşsünüzdür. Hangimizinki daha büyük bir günah bilemiyorum – sizinki mi, benimki mi?”


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