Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı beyaz perdeye taşınıyor

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın meşhur romanı Saatleri Ayarlama Enstitüsü, filme uyarlanacak.

Türk edebiyatının en önemli yazarlarından olan Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyatımıza bıraktığı derin izlerle hep hafızalarda olacak. Huzur romanıyla bildiğimiz Tanpınar'ın bir o kadar değerli diğer eseri ise Saatleri Ayarlama Enstitüsü'dür.

HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Bu romanın filme uyarlanması için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Dönemin atfosferini bir kez daha yaşamak isteyenler şimdiden heyecanlı. Filmin yapımcılığını ise Limon Film üstelenecek.

ROMANA DAİR

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ilk olarak 1952 yılında tefrika halinde yayınlanan romanı, daha sonra 1962’de kitaplaştırılarak edebiyatımıza kazandırıldı. Ana karakter Hayri İnal’ın anılarından oluşan bu nefis roman kültleşmiş başeserdir. Çocukluğunu ve gençliğini batıl inançlarla geçiren Hayri’nin hayatı da yoksulluk içinde geçer.

Bir saatçi ustasının yanında çırak olarak çalışan Hayri için askerlik vakti gelmiştir. Askerlik görevini ifa ettikten sonra sivil hayatına tekrar başlayan Hayri’nin yakasını yoksulluk yine bırakmaz.

Daha önce ustasının yanında çalışan Hayri'nin saatler konusunda bilgisi oldukça derindir. Her ulvi işte olduğu gibi; usta, çırak ilişkisi içerisinde gelişen saatçilik, Hayri’nin sevdiği ve anladığı bir iştir.