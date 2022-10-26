Sabah kalkınca güne kitap okuyarak başlamak

Sabah işe giderken ya da evde olduğumuz zamanlarda güne kitap okuyarak başlamak, kişinin motivasyonunu artırıcı bir etken oluyor. Öte yandan sabah okunan her şey zihnimizde daha çok kalıcı oluyor.

Büyük olasılıkla gününüze haberlere veya e-postalarınıza bakarak başlıyorsunuz ve bunun güne başlamak için pek de iç açıcı bir seçenek olmadığının farkındasınız. Ama bunun yanında güne kitap okuyarak da başlayabilirsiniz.

Yapılan bir araştırmaya göre sabahları okunan /her ne okuyorsak) akılda kalma olasılığı, diğer saatlerde okunan gazete ve kitaba göre daha çok kalıcı oluyor. Bunun için bazı kitapseverler, akşam okuduğu kitaba sabah kalkar kalkmaz kaldığı yerden devam ediyor.

Ya da sabah işe gidildiğinde toplu taşım araçlarında sabah saatlerinde okuduğumuz kitabın, zihnimizde daha çok yer edindiğini söylemek lazım.

Çoğu kişi hobi olarak değerlendirse de aslında kitap okumak bundan çok daha fazlası! Kendinizi geliştirmek ve hayata farklı bir şekilde bakabilmek için olmazsa olmaz bir ihtiyaç…

Kitap okumanın önemi

Hatta çoğu ünlü girişimciye göre başarının sırlarından biri. Örneğin gençliğinde günde yaklaşık 10 saatini okumaya ayırdığını söyleyen ve bilim kurgu hayranı olan Elon Musk, "Kitaplar ve sonrasında ailem tarafından büyütüldüm." diyor.

"Keşfedilecek yeni bir bilgi"

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ise 2 haftada en az 1 kitap okumaya çalışıyor ve kitap okumanın önemini, "Kitaplar bir konuyu tam anlamıyla keşfetmenizi sağlar." sözüyle açıklıyor. "Her kitap, keşfedilecek yeni bilgi yolları açar." diyen Bill Gates ise yılda 50 kitap okuduğunu söylüyor.