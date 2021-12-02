Sacide Bolcan'nın kaleme aldığı Mustafa Kemal'den Atatürk'e kitabı

Yazar Sacide Bolca'nın, geniş Atatürk kitabı olan Mustafa Kemal'den Kemal'e adlı çalışması okurlarla buluştu.

Sadece kendi hayatının değil, Türkiye’nin yakın tarihinin de öznesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugüne kadar sayısız esere konu olsa da elinizdeki kitap, bambaşka bir perspektiften konuya yaklaşıyor.

Sacide Bolcan’ın ne tam anlamıyla bir biyografi ne de sadece tarihî bir araştırma olarak nitelendirdiği kitap, “Mustafa Kemal”in nasıl “Atatürk” olduğuna odaklanıyor.

Mustafa Kemal’in doğumunun çok öncesinde başlayan kitap, Atatürk olma yolunda kendisinin nasıl evrelerden geçtiğini, entelektüel kimliğini, yaşadığı çağın dinamiklerini sorgulayarak karakterinin şekillenişini anlatıyor.

Sayfa: 440

MUTHİŞ ATATÜRK BİYOGRAFİSİ

“Bugüne kadar mükemmel bir Atatürk biyografisi yazılamadı. İlk sırada da doğum tarihlerinin karmaşıklığı söz konusu... Kimi yazarların Hicri kimi yazarların da Rumi tarihlerini kabul ederek yaptıkları çevirilerdeki hatalar işi daha da zorlaştırmakta. Örneğin; Atatürk’ün doğum yılı 1879, 1880 ve 1881 olarak yazılmaktadır. Aynı karmaşa doğumunun gün ve ayı konusunda karşımıza çıkıyor. Yunan araştırmacı Vasilis Dimitriadis sayesinde babası Ali Rıza Bey’in ölüm tarihi ve evlerin tapuları konusu artık netleşmiştir. Bu konuda kuşku kalmadı. Miladi takvimi kabul edişimizin stratejik önemi bir kez daha değerini göstermektedir. Atatürk’ün doğum yılının hangisi olduğunu bilmek çok da önemli değil diyenler son derece haklılar. Selanik’te ünlü pembe evde doğan bu çocuk, bir yeni devletin, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923 tarihinde doğumuna önderlik etmiştir. Önemli olan budur. Sacide Bolcan haklı olarak bu büyük devlet adamının müthiş öyküsü."